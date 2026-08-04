Potus: por qué las hojas se ponen amarillas o secas y qué hacer para recuperarlo

El potus, la planta de interior preferida por su resistencia, presenta hojas amarillas o puntas secas por exceso de riego, falta de luz o problemas de drenaje.

El potus ( Epipremnum aureum) es una de las plantas de interior más elegidas por su resistencia y facilidad de cuidado. Sin embargo, es normal que con el tiempo algunas hojas comiencen a ponerse amarillas o con puntas secas. En este momento, tenemos que prestar atención a las causas para poder darle la solución justa.

Por qué las hojas del potus se ponen amarillas Las hojas amarillas suelen estar relacionadas con un exceso de riego en jardinería. Cuando el sustrato permanece húmedo durante demasiado tiempo, las raíces pueden comenzar a deteriorarse y la planta deja de absorber correctamente los nutrientes. También pueden aparecer por:

Falta de luz natural.

Macetas con mal drenaje.

Cambios bruscos de temperatura.

Envejecimiento natural de las hojas más viejas. Si solo una o dos hojas inferiores cambian de color, generalmente forma parte del ciclo normal de la planta. Pero si el amarillamiento se extiende a varias hojas, conviene revisar los cuidados.

Cómo lograr un potus con hojas sanas y grandes. Foto: Shutterstock Qué significan las puntas secas Las hojas con puntas marrones o secas suelen indicar que el ambiente tiene poca humedad o que la planta recibe menos agua de la necesaria. También pueden deberse a:

Exceso de fertilizante.

Acumulación de sales minerales del agua.

Exposición directa al sol durante varias horas. En estos casos, lo recomendable es retirar las partes secas con una tijera limpia y corregir la causa para evitar que el problema avance.