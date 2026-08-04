Chau plagas en el potus: cómo preparar el repelente ecológico de ajo que cuida a tus plantas y mascotas
Este repelente casero, ideal para el potus, combina ajo y vinagre para ahuyentar plagas de forma ecológica.
El potus se convirtió en un clásico indiscutido para los principiantes en la jardinería. Es una de las opciones más resistentes de interior, ya que no necesita de un riego diario para lucir saludable. Sin embargo, no está exento del ataque de insectos, por lo que te enseñamos a preparar un insecticida casero con tres ingredientes que seguro tenés en tu casa.
Los insecticidas naturales resultan seguros para el medio ambiente e inofensivos para humanos y mascotas. Además, fomentan un ecosistema saludable al prevenir la resistencia que suelen generar los productos químicos. Como las plagas debilitan a la planta de forma progresiva, conviene actuar tan pronto como se detecten.
Cómo hacer el repelente casero: paso a paso
Esta alternativa ecológica requiere mezclar ajo, vinagre y agua dentro de un pulverizador. Para preparar la solución, basta con colocar cinco dientes de ajo grandes (previamente picados o machacados), media taza de vinagre y un litro de agua. Es necesario dejar reposar la mezcla durante un día entero en un lugar oscuro y, finalmente, colar el líquido para evitar que los restos tapen el pico del rociador.
A la hora de aplicar la preparación, es importante tener en cuenta las siguientes precauciones y usos:
- Puntos de aplicación: Rociar sobre las hojas y tallos afectados por pulgones o mosca blanca.
- Uso preventivo: Aplicar en esquinas o zócalos cercanos a la maceta para alejar insectos pequeños.
- Horario adecuado: Pulverizar siempre al atardecer para evitar que la luz solar directa queme la superficie de las hojas.
En este preparado, el vinagre actúa gracias a su acidez y capacidad de neutralización, mientras que el ajo funciona como un potente repelente natural. Antes de rociar la totalidad de la planta, se aconseja probar la mezcla en una porción pequeña de la hoja para comprobar que no genere manchas o daños, especialmente en los brotes más tiernos.