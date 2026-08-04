El iPhone 16 Pro Max baja de precio en Walmart: cuánto cuesta importarlo a Argentina y si conviene

La importación del iPhone 16 Pro Max desde Walmart México a Argentina implica costos adicionales de envío e impuestos aduaneros, además de la necesidad de una tarjeta con habilitación internacional.

La mayoría de los usuarios buscan hoy un celular con un procesador potente para afrontar largas jornadas y un sistema de cámaras de alta calidad. Sin embargo, muchos de estos dispositivos tienen precios poco accesibles para el bolsillo argentino. Por eso, encontramos una oportunidad en Walmart por el iPhone 16 Pro Max que resulta difícil de ignorar.

Este modelo es uno de los más recientes de Apple, y su baja de precio responde al pronto lanzamiento de las nuevas generaciones de la marca. Sin embargo, esto no significa que sus especificaciones hayan quedado relegadas para el uso diario en 2026.

Las características del iPhone 16 Pro Max que valen la pena en 2026 Entre sus características más destacadas se encuentra su pantalla de 6,9 pulgadas con bordes ultra finos, que ofrece una experiencia inmersiva y fluida, ideal para la multitarea, videojuegos o tareas que requieran apreciar detalles de precisión.

Su batería también muestra una evolución sustancial. Durante años, la autonomía fue un punto criticado en la marca, pero el iPhone 16 Pro Max cambió esa dinámica: reporta un rendimiento de entre 10 y 11 horas de pantalla activa, suficiente para cubrir una jornada completa de uso intensivo.

En cuanto al rendimiento, integra un procesador de alto nivel diseñado para ejecutar aplicaciones exigentes y funciones de inteligencia artificial. De este modo, el dispositivo soporta de manera nativa Apple Intelligence, una de las herramientas clave del ecosistema de la marca.