Walmart tiene una promoción imperdible por el Samsung Galaxy S23 Ultra: cuesta menos y supera a los gama media de 2026

La promoción de Walmart sobre el Samsung Galaxy S23 Ultra lo convierte en una opción de compra inteligente, superando a muchos dispositivos gama media modernos en prestaciones.

Walmart publicó una promoción para el Samsung Galaxy S23 Ultra, uno de los dispositivos más potentes y completos del mercado, con un precio de liquidación que genera interés entre los usuarios que buscan comprarlo desde la Argentina.

A pesar de no ser el modelo más reciente de la marca, el equipo conserva un rendimiento elevado y un apartado fotográfico de nivel profesional. Asimismo, la calidad de sus lentes y la integración del lápiz S Pen superan las prestaciones de múltiples dispositivos de gama media lanzados durante 2026. Esta oferta se presenta como una alternativa para renovar el teléfono sin acceder a los costos de la última generación.

Entre sus especificaciones principales se destaca un procesador que permite ejecutar aplicaciones de alta exigencia con fluidez. Tanto para la realización de multitareas como para el uso de juegos móviles, el dispositivo mantiene un desempeño sostenido sin interrupciones.

Una oferta que circula en Walmart y puede interesar a varios argentinos. Archivo En cuanto al sistema de cámaras, el equipo dispone de un módulo cuádruple encabezado por un sensor de 200 MP y zoom óptico. Este esquema permite capturar imágenes detalladas a distancia y mantener nitidez en entornos con poca iluminación ambiental.

La oferta de Walmart El teléfono se encuentra publicado en Walmart México a $9.399 pesos mexicanos, lo que equivale a aproximadamente $803.460 pesos argentinos al cambio de referencia. En el mercado local, este mismo modelo suele acercarse o superar el millón de pesos.