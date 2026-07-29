El celular Xiaomi en Walmart: la oferta que ofrece el celular con una batería más potente

El Xiaomi Poco X7 Pro, con una batería de 6.000 mAh, se ofrece en Walmart a $769.500, pero los costos de importación son adicionales.

Walmart publicó una oferta para el Xiaomi Poco X7 Pro, un dispositivo equipado con un procesador potente y una batería pensada para los usuarios más exigentes. La propuesta del modelo se destaca por ofrecer especificaciones avanzadas a un valor accesible dentro de su segmento.

Dentro de la gama media, el teléfono resalta por dos aspectos centrales: en primer lugar, un chip que permite ejecutar juegos y múltiples aplicaciones en simultáneo sin interrupciones; en segundo lugar, una fluidez gráfica que optimiza la visualización de los contenidos en pantalla.

En cuanto al panel, el Poco X7 Pro incorpora una pantalla de 6,67 pulgadas con resolución 1,5 K. Su tasa de refresco garantiza transiciones suaves e imágenes nítidas, incluso en entornos con baja iluminación.

El celular Xiaomi sorprende por su batería y procesador. Shutterstock Otro punto destacado es su batería de 6.000 mAh, la de mayor capacidad de la serie hasta el momento. El equipo incluye un cargador rápido de 90 W en la caja, un accesorio valorado por los usuarios para recuperar la energía en pocos minutos y completar la jornada.

La oferta de Walmart Para traer el equipo a la Argentina se deben considerar el envío internacional y los costos aduaneros. En la plataforma, el valor del dispositivo ronda los $769.500 pesos argentinos al cambio de referencia, importe al que hay que sumarle los cargos correspondientes por gestión de importación.