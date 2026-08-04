La serie de espías de Prime Video que rompió todas las reglas y todavía sigue siendo una joya oculta

Mucho antes de que Prime Video llenara su catálogo de thrillers de acción y espionaje, estrenó una serie que iba completamente a contramano de esa tendencia. Patriota , creada por Steven Conrad, convirtió el trabajo de un agente secreto en un drama sobre la identidad y la culpa.

Estrenada en 2015 en Prime Video , la serie pasó casi inadvertida durante su emisión. Sin embargo, con el tiempo se transformó en una producción de culto entre quienes buscan propuestas distintas dentro del thriller. Su mezcla de humor negro, drama psicológico y momentos de un absurdo cuidadosamente calculado la convierten en una experiencia difícil de comparar con cualquier otra ficción del género.

El protagonista es John Tavner, interpretado por Michael Dorman , un agente de inteligencia obligado a infiltrarse bajo una identidad falsa para cumplir una misión impulsada por su propio padre, un alto funcionario del servicio de inteligencia. Mientras intenta sostener esa doble vida, también carga con un matrimonio deteriorado y un sueño que parece imposible de conciliar con su profesión. John preferiría dedicarse a la música folk antes que continuar con un trabajo que lo obliga a mentir de manera permanente.

Por si fuera poco, buen parte de la historia transcurre dentro de una empresa industrial de Milwaukee, donde John debe mezclarse con empleados comunes mientras mantiene su identidad en cubierto. Esa rutina laboral, aparentemente insignificante, termina siendo tan opresiva como cualquier operación secreta.

Patriota no es una serie de espionaje convencional, y su creador la utiliza para cuestionar la cultura corporativa, la obediencia y la manera en que las personas aceptan determinadas reglas sin preguntarse demasiado por qué existen.

Otra de las grandes virtudes de esta ficción está en su decisión de mostrar las consecuencias de la violencia. Una acción que en otra serie apenas ocuparía unos minutos aquí deja secuelas permanentes y modifica la vida de personajes secundarios, recordando que cada decisión tiene un costo mucho mayor que el éxito de una misión.

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El actor Michael Dorman se encuentra a la cabeza del elenco junto a Terry O'Quinn, Michael Chernus, Kathleen Munroe y Kurtwood Smith.

Con solo dos temporadas y una cancelación que muchos fanáticos consideran injusta y prematura, Patriota ofrece un cierre satisfactorio para el recorrido del protagonista.

Con 18 episodios en total, este show es de esos títulos que siguen apareciendo entre las mejores del catálogo de Prime Video. Indispensable si buscás algo del género pero que se diferencie del resto.