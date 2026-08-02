Este drama de Netflix te va a enamorar desde el primer capítulo

Secretos en el pueblo y un amor inesperado: la producción de Netflix que no te puedes perder esta semana.

El drama del año es la serie Sullivan's Crossing triunfa en Netflix porque mezcla paisajes hermosos, giros de intriga y una emotiva historia sobre segundas oportunidades.

Por qué debes ver esta serie de Netflix La trama sigue a Maggie, una destacada neurocirujana de Boston cuya vida perfecta se rompe tras un problema legal. Ante esta crisis, decide refugiarse en su pueblo natal en Nueva Escocia para reflexionar. Allí debe reencontrarse con su padre distanciado y enfrentar viejos traumas del pasado que dejó inconclusos.

La historia gana fuerza con la llegada de Cal, un vecino misterioso con su propio secreto por revelar. La chispa entre ambos crece rápido mientras la protagonista ayuda a sanar a los habitantes del lugar. La química de los actores principales mantiene el interés en cada escena sin perder el ritmo.