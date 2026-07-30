La emotiva película de Netflix que nadie quiere perderse este mes

Una película de Netflix que toca las fibras más profundas del corazón. Una amistad imposible en un acuario.

Una lección de vida. La película "Criaturas luminosas" conmueve en Netflix al mostrar cómo el amor y la compañía curan la soledad de una mujer mayor.

Una historia de sanación y amistad en el acuario Tova trabaja como limpiadora nocturna tras sufrir grandes pérdidas en su vida. La rutina en el recinto le permite mantener la mente ocupada y mantenerse firme.

Todo cambia cuando conoce a Marcellus, un pulpo de gran inteligencia en cautiverio. Este animal nota la tristeza de la mujer y decide ayudar a sanar su dolor.