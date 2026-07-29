Netflix: el drama coreano que conmociona hasta el final

El thriller de Netflix sobre el mundo digital que todos están viendo esta semana. Por qué deberías ver este drama.

Una historia que no escapa de la ficción.

La serie Celebridad es una propuesta imperdible de Netflix que destapa el lado oscuro del éxito digital. En 12 capítulos, su desenlace invita a reflexionar sobre el precio real de la popularidad en internet.

El precio de la fama en el mundo digital La historia sigue a Seo A-ri, una joven común que logra un meteórico ascenso entre la elite de Seúl. Tras su trágica caída, reaparece en una transmisión en vivo que paraliza a todo internet.

El suspenso atrapa desde el primer momento gracias a una trama llena de giros inesperados. Cada capítulo muestra la envidia, los engaños y los secretos guardados tras las marcas de lujo.