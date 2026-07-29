De qué trata "1670", la comedia de época que estrena episodios cortos en Netflix

La aclamada comedia de falso documental de Netflix, '1670', suma nuevos episodios que exploran la crisis de identidad nobiliaria y las tensiones sociales.

Netflix suma nuevos episodios de 1670, una comedia de época grabada bajo el formato de falso documental. Aunque reconstruye un entorno histórico, la producción se aleja del tono académico al combinar disputas familiares, desacuerdos con sirvientes y miradas directas a cámara con un marcado sentido del humor.

La serie —que ya cuenta con dos temporadas en el catálogo— transcurre en una aldea polaca del siglo XVII y sigue los pasos de Jan Pawe Adamczewski, un noble obsesionado con trascender en la historia. Sin embargo, su propia ambición lo lleva a protagonizar conflictos que derivan en situaciones disparatadas.

Las dinámicas planteadas exageran problemáticas de la época que funcionan como un espejo de la actualidad, abordando cuestiones como la corrupción, la desigualdad social y los abusos de poder.

No te pierdas el tráiler de la serie Los nuevos episodios, que se estrenan el 5 de agosto, profundizan en una crisis de identidad nobiliaria, las disputas políticas en la corte real y el creciente descontento entre los campesinos de la región.