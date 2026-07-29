Netflix: la miniserie española de drama perfecta para una maratón

Netflix sumó una miniserie española de drama judicial con 10 episodios. La historia sigue a una abogada que intenta reconstruir su vida tras perderlo todo.

El catálogo de Netflix sigue incorporando producciones españolas que encuentran una segunda vida en la plataforma. Una de ellas es Perdiendo el juicio, un drama judicial que llegó tras su paso por Atresplayer y Antena 3. Con una historia centrada en una abogada que intenta reconstruir su vida, la miniserie mezcla casos legales con conflictos personales.

La ficción tiene una temporada de 10 episodios, con una duración promedio de 50 minutos cada uno. Fue creada por Susana López Rubio, Javier Holgado y Jaime Olías, y pertenece al género del drama judicial.

La protagonista es Amanda Torres, una prestigiosa abogada cuya carrera cambia por completo cuando sufre un episodio de trastorno obsesivo compulsivo durante un importante juicio. A partir de ese momento pierde su prestigio profesional y acepta un empleo en un pequeño bufete de abogados que está muy lejos del lugar donde imaginaba continuar su carrera. Mientras intenta salir adelante, también debe afrontar problemas familiares y defender a su hermana, acusada de asesinato.

NETFLIX A lo largo de la historia, cada episodio presenta nuevos casos judiciales, al mismo tiempo que desarrolla la evolución personal de Amanda. La serie también pone el foco en el impacto de la salud mental, las segundas oportunidades y la presión que supone ejercer una profesión de alta exigencia.

El reparto está encabezado por Elena Rivera, quien interpreta a Amanda Torres. La acompañan Manu Baqueiro, Miquel Fernández, Lucía Caraballo, Daniel Ibáñez, Alfonso Lara, Dafne Fernández, Carol Rovira y Eloy Azorín, además de la participación especial de María León.