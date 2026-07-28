En Miami por error: de qué trata la nueva película de Netflix protagonizada por Kevin Hart

La nueva comedia de Kevin Hart en Netflix, '72 horas', es una disparatada aventura que aborda la brecha generacional y el paso del tiempo, posicionándose como una opción ligera en el catálogo de streaming.

Netflix incorporó a su catálogo la película 72 horas (Die Hart 2: Die Harter), una comedia dirigida por Tim Story y protagonizada por Kevin Hart. La dupla volvió a reunirse en este proyecto que busca generar risas a partir de una situación disparatada.

La historia sigue a Joe, un ejecutivo de 40 años que intenta salvar su puesto de trabajo al sumarse al viaje de un grupo de jóvenes de la Generación Z. La aventura comienza tras ser añadido por error a un chat grupal para una despedida de soltero de tres días en Miami. El largometraje se centra en los imprevistos de esta travesía, con un elenco integrado por figuras del programa Saturday Night Live.

La película qie acaba de estrenar en Netflix y ya tiene a la crítica en su contra. Archivo La trama se enfoca en el recorrido personal de Joe cuando toma conciencia del paso del tiempo y de su edad. Asimismo, la producción juega con los límites entre la realidad y la ficción en torno a la figura del propio comediante.

El lanzamiento se produce en un contexto donde las ficciones que abordan la brecha generacional entre los adultos y los más jóvenes ganaron terreno en las plataformas. Un fenómeno similar al que ocurrió con producciones como Cobra Kai, que registraron altos niveles de audiencia.

Hasta el momento, la crítica especializada señala que la película cumple con su objetivo como propuesta de entretenimiento. Aunque cuenta con escenas cómicas, la premisa general tuvo una recepción moderada. No obstante, se posiciona como una opción ágil para quienes buscan una comedia ligera en el catálogo del servicio de streaming.