Netflix: la serie de misterio ideal para los fanáticos de Sherlock Holmes

La serie de misterio disponible en Netflix transporta a los espectadores a 1896 para desentrañar crímenes con métodos de investigación revolucionarios.

Con dos temporadas, The Alienist es una de las series de misterio más destacadas de Netflix. Foto: Archivo

Los suscriptores de Netflix que disfrutan de las historias de detectives y misterio, al estilo de Sherlock Holmes, tienen una opción ideal para maratonear. Se trata de The Alienist, una serie ambientada en el Nueva York de 1896 que combina crímenes, investigación y una atrapante reconstrucción histórica.

Estrenada en 2018 y basada en la novela homónima de Caleb Carr, la serie transporta a los espectadores al Nueva York de 1896, donde una serie de crímenes sacude a la ciudad. Para resolver el caso, el entonces comisionado de policía Theodore Roosevelt reúne a un grupo de investigadores con métodos poco convencionales para la época.

El elenco de The Alienist. Foto: Netflix De qué trata The Alienist La historia sigue al psicólogo criminal Laszlo Kreizler, interpretado por Daniel Brühl, quien une fuerzas con el ilustrador del diario The New York Times, John Moore (Luke Evans), y la secretaria policial Sara Howard (Dakota Fanning), una de las primeras mujeres en trabajar dentro de la Policía de Nueva York.

Juntos intentarán descubrir la identidad de un asesino serial que elige como víctimas a niños en situación de calle. A medida que avanza la investigación, el equipo utiliza técnicas de análisis psicológico y observación que resultaban revolucionarias para la época, dando origen a un thriller cargado de tensión y giros inesperados.

Mirá el trailer de la serie de Netflix El elenco de The Alienist Además de Daniel Brühl, Luke Evans y Dakota Fanning, la serie cuenta con un destacado reparto integrado por: