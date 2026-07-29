Netflix: la miniserie que sigue siendo tendencia por la química de los protagonistas que traspasó pantallas

La producción española acumula reproducciones en la plataforma de streaming por su historia de amor inesperada.

Netflix tiene en su catálogo una miniserie de cinco episodios que sigue siendo tendencia. Un cuento perfecto, es una producción española que está entre las más elegidas del catálogo de la plataforma de streaming.

Netflix: de qué se trata “Margot huye de su propia boda y se siente a la deriva. Lo que no sabe es que David y su encantador caos pueden ayudarle a encontrar el camino”, señala la sinopsis de Netflix.

Los protagonistas se enamoraron en la vida real. Fuente: Netflix. La trama presenta a Margot (Anna Castillo), una acomodada heredera que decide dejar a su novio en el altar para emprender un escape improvisado. En esa búsqueda de aire fresco se choca con David (Álvaro Mel), un chico descontracturado que combina tres trabajos informales y duerme en el sofá de un amigo.

Pese a pertenecer a universos opuestos, ambos hacen un pacto: aliarse para reconquistar a sus respectivas ex parejas. Sin embargo, la convivencia convertirá esa alianza en una conexión completamente inesperada.

Lo cierto es que la química en pantalla entre Anna Castillo y Álvaro Mel fue tan magnética que terminó trasladándose a la vida real, confirmando su romance poco después del lanzamiento.