Lengua de suegra en casa: dónde ubicarla para atraer buena energía y cómo cuidarla

Conocida popularmente como lengua de suegra o sansevieria, esta planta es un clásico en la decoración de interiores. Sus hojas verticalizadas, firmes y estilizadas no solo aportan elegancia al ambiente, sino que también esconden un significado dentro del Feng Shui .

Esta disciplina milenaria sostiene que las formas erguidas y puntiagudas de la planta funcionan como un escudo protector capaz de bloquear malas vibraciones y atraer estabilidad. Sin embargo, para que su flujo energético actúe a favor del hogar, la ubicación resulta un factor clave.

Para sacarle el máximo provecho a su simbolismo de protección y perseverancia, se aconseja situarla en puntos estratégicos de la casa como el ingreso principal. Eso ayuda a filtrar las vibraciones que llegan del exterior, actuando como un primer guardián de la vivienda.

También en el recibidor o en el hall. Al ser el sector de transición por donde circula la energía hacia los demás cuartos, situar allí una planta vigorosa favorece la fluidez de un ambiente positivo.

Otra opción es en balcones, terrazas y patios. Por su enorme tolerancia a la intemperie y al sol directo, es ideal para resguardar los límites exteriores del hogar.

La lengua de suegra es importante para el flujo de energía.

Los expertos en Feng Shui sugieren evitar los dormitorios, especialmente las zonas contiguas a la cama. Al poseer una energía muy activa (asociada a sus hojas en forma de espada), podría interferir con el descanso y la relajación.

Más allá de su valor místico, la lengua de suegra es célebre por ser prácticamente indestructible, lo que la vuelve la candidata perfecta para principiantes. Prospera con abundante luz indirecta, aunque se adapta sin problemas a rincones más sombríos o a momentos de sol suave.

Al comportarse como una suculenta, la planta acumula agua en sus hojas. Solo se debe regar cuando la tierra esté 100% seca porque el encharcamiento es su peor enemigo. Por último, necesita macetas con buen drenaje con orificios de salida y sustratos aireados.