Netflix: la miniserie española que mezcla misterio y asesinatos y es ideal para una maratón

"Ciudad de sombras" es una miniserie española de Netflix de solo seis episodios que combina suspenso, crímenes y una investigación ambientada en Barcelona.

Los amantes del suspenso y las historias policiales pueden encontrar esta miniserie en Netflix. Se llama Ciudad de sombras y combina misterio, asesinatos y una carrera contrarreloj para descubrir a un criminal que pone en vilo a Barcelona. ¡Prepara el pochoclo!

La historia comienza cuando aparece un cuerpo calcinado colgado de la fachada de La Pedrera, uno de los edificios más emblemáticos de Antoni Gaudí. El caso obliga al inspector Milo Malart, que estaba suspendido de sus funciones, a regresar al servicio. Junto con la subinspectora Rebeca Garrido, deberá seguir las pistas de un asesino que vuelve a actuar mientras la presión aumenta sobre la investigación.

La producción está basada en la novela El verdugo de Gaudí, escrita por Aro Sáinz de la Maza. Fue creada y dirigida por Jorge Torregrossa y se estrenó en Netflix en diciembre de 2025. La trama utiliza distintos escenarios icónicos de Barcelona, que se convierten en una parte importante de la historia y acompañan el desarrollo de la investigación.

NETFLIX La miniserie pertenece a los géneros thriller, policial y drama. Tiene seis episodios, con una duración aproximada de 50 minutos cada uno, por lo que puede ser una maratón perfecta de fin de semana. El ritmo es ágil y cada capítulo aporta nuevas pistas que mantienen el suspenso hasta el desenlace.

El reparto está encabezado por Isak Férriz como Milo Malart y Verónica Echegui como Rebeca Garrido. También participan Ana Wagener, María Adánez, Manolo Solo, Marc Clotet, Aina Clotet y Vicky Peña, entre otros actores.