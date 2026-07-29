Netflix: la película con un elenco de lujo escondida en el catálogo
Netflix esconde en su catálogo un intenso drama de 2020 con un elenco de estrellas de Hollywood que vale la pena descubrir.
Netflix cuenta con un amplio catálogo de películas que muchas veces pasan desapercibidas entre los últimos estrenos. Una de ellas es El diablo a todas horas, un intenso drama del 2020 que reúne a algunas grandes figuras de Hollywood entre las que se encuentra Tom Holland y Robert Pattinson.
Con una duración de 138 minutos, esta película mezcla suspenso, crimen y drama en una historia donde la violencia, la religión y los secretos familiares marcan el destino de sus protagonistas.
De qué trata El diablo a todas horas
Dirigida por Antonio Campos, reconocido por trabajos como La escalera y episodios de The Sinner, la película sitúa su historia entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la década de 1960, en una zona rural ubicada entre los estados de Ohio y Virginia Occidental, donde la violencia, la religión y la corrupción atraviesan la vida de sus habitantes.
La historia sigue a Arvin Russell, un joven que intenta proteger a su familia mientras enfrenta a una serie de personajes tan violentos como corruptos. En ese contexto aparecen un predicador manipulador, una pareja de asesinos seriales y un sheriff dispuesto a todo para mantener el poder.
Mirá el trailer de la película disponible en Netflix
Con una atmósfera oscura y una narración que entrelaza varias historias, la película mantiene la tensión hasta el final y es ideal para ver de un tirón.
El elenco de la película disponible en Netflix
Uno de los grandes atractivos de El diablo a todas horas es su reparto, encabezado por reconocidos actores:
- Tom Holland como Arvin Russell.
- Robert Pattinson como Preston Teagardin.
- Bill Skarsgård como Willard Russell.
- Sebastian Stan como Lee Bodecker.
- Riley Keough como Sandy Henderson.
- Jason Clarke como Carl Henderson.