Netflix: la primera temporada de esta serie es imperdible

Si buscas una historia humana y conmovedora, la primera temporada de esta serie corta de Netflix es para ti.

Esta serie de Netflix, Una dosis diaria de sol retrata la salud mental con empatía. Su primera temporada ofrece una lección de humanidad necesaria.

Una historia humana sobre empatía y salud mental La trama sigue a Jung Da-eun, una enfermera que llega a la unidad de psiquiatría de un gran hospital. A pesar de la falta de experiencia en esa área, su vocación la lleva a buscar formas reales de devolver la esperanza a cada paciente bajo su cuidado.

Esta producción surcoreana muestra el desarrollo de trastornos como la depresión, la ansiedad y los ataques de pánico, además de cómo sienten las personas que atraviesan estos momentos difíciles en su vida cotidiana.