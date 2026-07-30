Netflix: el thriller británico de cuatro episodios que conquistó a la audiencia

La miniserie de cuatro episodios en Netflix narra la historia de una periodista y un prisionero que unen fuerzas para evitar un asesinato inminente.

Las ficciones británicas de formato breve continúan consolidándose como una de las cartas más fuertes dentro de la oferta de Netflix. Desde dentro es una miniserie de cuatro episodios que conquistó de manera rápida a la audiencia de la plataforma.

La serie fue concebida por el aclamado guionista y realizador Steven Moffat, recordado por sus exitosos trabajos al frente de producciones como Sherlock y Doctor Who.

Netflix: de qué se trata “Una periodista de investigación y un prisionero condenado a muerte luchan por evitar que un vicario y su esposa cometan un asesinato”, resume la sinopsis de la plataforma de streaming.

Cuatro capítulos de suspenso. Fuente: Netflix. La propuesta se adentra en un juego de tensión psicológica donde dos hombres privados de su libertad terminan entrelazando sus caminos con una meta compartida: evitar la comisión de un delito antes de que sea demasiado tarde.

Para sostener este vertiginoso argumento, la serie cuenta con un elenco encabezado por Stanley Tucci y David Tennant, acompañados por las actuaciones de Dolly Wells y Lydia West. El reparto se completa con figuras de la talla de Dylan Baker, Kate Dickie, Atkins Estimond, Lee Byford, Simon Delaney, July Namir, Boo Golding, Cokey Falkow y Eke Chukwu.