Netflix: la joya británica ideal para maratonear este fin de semana

Ideal para los amantes de la ficción y el drama histórico, esta producción británica de Netflix ofrece un extenso recorrido por la vida de la reina Isabel II.

Los suscriptores de Netflix que quieran empezar una serie que no defrauda tienen una gran opción para este fin de semana. Se trata de The Crown, una producción británica que conquistó al público con sus seis temporadas y que es ideal para quienes disfrutan de las historias basadas en hechos reales, el drama y la ficción histórica.

En una época en la que predominan las miniseries de pocos capítulos, The Crown apuesta por un formato más extenso que permite desarrollar con profundidad la historia de una de las monarcas más importantes del mundo: la reina Isabel II. Gracias a su cuidada producción y a sus actuaciones, la serie se convirtió en una de las más exitosas y premiadas de la plataforma.

Netflix: de qué trata The Crown La serie, creada por Peter Morgan, relata la vida de la reina Isabel II desde su llegada al trono y repasa los principales acontecimientos políticos y personales que marcaron su reinado. Inspirada en hechos reales, la producción reconstruye algunos de los momentos más importantes de la historia reciente del Reino Unido y de la familia real británica.

Otro de los grandes aciertos de The Crown es su elenco. A lo largo de las seis temporadas, la reina Isabel II es interpretada por distintas actrices para reflejar el paso del tiempo. Claire Foy protagoniza las temporadas 1 y 2, Olivia Colman toma el relevo en las temporadas 3 y 4, mientras que Imelda Staunton encarna a la monarca en las temporadas 5 y 6. Además, Viola Prettejohn interpreta a una joven Isabel en algunos flashbacks de la última temporada.

Aunque ya terminó, The Crown sigue siendo una de las producciones británicas más destacadas del catálogo de la plataforma de streaming. Una historia basada en hechos reales que te mantendrá al borde del sillón durante seis temporadas.