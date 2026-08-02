Estrenos de Netflix en agosto: de qué tratan las dos series románticas que llegan a la plataforma

Las series que estrenan en agosto y prometen estar entre las más vistas.

Netflix se prepara para el estreno de dos producciones románticas que prometen conquistar a los espectadores durante agosto. Por un lado, llegan los nuevos capítulos de Mi vida con los chicos Walter y, por el otro, el lanzamiento de Acarameladas, una serie coreana con una trama cargada de misterio.

La tercera temporada de Mi vida con los chicos Walter se estrena el 6 de agosto y retoma la historia tras la crisis de salud del patriarca George. La trama vuelve a poner en foco el triángulo amoroso entre Jackie, Alex y Cole, lo que obliga a la familia a priorizar lo verdaderamente importante.

Lo que se sabe hasta el momento es que se sumará un nuevo personaje llamado Elliot, vinculado al pasado de Jackie en Nueva York. En cuanto al desarrollo de los personajes, la entrega abordará las decisiones personales de la protagonista sobre sus verdaderos deseos y los desafíos individuales de los hermanos, incluyendo competencias y situaciones de riesgo en el rancho.

No te pierdas el tráiler de la temporada pasada Acaramelados: la nueva serie de Netflix y con un actor estrella Por su parte, el 7 de agosto desembarca Acarameladas. Se trata de una serie romántica coreana centrada en una fiscal ambiciosa que, tras un incidente, pierde la memoria. De manera imprevista, un hombre aparece asegurando ser su pareja, lo que la lleva a vivir una situación extraña. La historia combina el romance con momentos de tensión y una gran incógnita alrededor de esa relación.

La producción está compuesta por 12 episodios que estarán disponibles en su totalidad desde el día del estreno para ver en formato maratón.