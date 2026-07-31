La miniserie de Netflix basada en un caso real perfecta para una maratón de fin de semana

"El caso Asunta" es una miniserie española de Netflix basada en un crimen real que conmocionó a España. Tiene seis episodios.

Netflix cuenta en su catálogo con varias producciones inspiradas en hechos reales que lograron captar la atención del público. Una de ellas es El caso Asunta, una miniserie española estrenada en 2024 que reconstruye uno de los crímenes más impactantes ocurridos en España durante la última década.

La historia está basada en el asesinato de Asunta Basterra, una niña de 12 años cuyo caso conmocionó al país en 2013. La ficción comienza cuando sus padres denuncian su desaparición, pero la investigación policial cambia de rumbo al descubrir indicios que los convierten en los principales sospechosos. A partir de allí, la trama sigue el avance de la investigación y el proceso judicial.

NETFLIX La miniserie pertenece a los géneros drama criminal, thriller y misterio. También está inspirada en hechos reales, aunque presenta una recreación ficcional de los acontecimientos. Su relato pone el foco tanto en la investigación como en el impacto mediático y social que tuvo el caso.

La producción tiene seis episodios de una duración, aproximada, de 50 minutos. Esto hace que sea perfecta para una maratón de fin de semana. El elenco está encabezado por Candela Peña, quien interpreta a Rosario Porto, y Tristán Ulloa, en el papel de Alfonso Basterra. También participan Javier Gutiérrez, María León, Carlos Blanco, Raúl Arévalo, Ricardo de Barreiro e Iris Wu, entre otros. La serie fue creada por Ramón Campos, Gema R. Neira, Jon de la Cuesta y David Orea para Netflix.

Desde su estreno, El caso Asunta se convirtió en una de las producciones españolas más comentadas de la plataforma. Su combinación de drama, investigación policial y hechos reales la posicionó como una opción recomendada para quienes disfrutan de las miniseries de suspenso basadas en casos que tuvieron una amplia repercusión pública.