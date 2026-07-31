Cada cuánto hay que cambiar las sábanas en invierno, según los expertos

Aunque en invierno se transpira menos, las sábanas deben cambiarse con una frecuencia determinada para reducir ácaros, alérgenos y suciedad.

Muchas personas creen que, como en invierno se transpira menos, las sábanas pueden permanecer limpias durante varias semanas. Sin embargo, los especialistas en higiene coinciden en que la ropa de cama sigue acumulando sudor, células muertas, grasa corporal y polvo, por lo que conviene cambiarla con regularidad.

La recomendación más extendida es cambiar las sábanas una vez por semana, incluso durante los meses más fríos. De esta manera se reduce la acumulación de ácaros, bacterias y otros alérgenos que pueden afectar la calidad del descanso y provocar molestias, especialmente en personas con alergias o problemas respiratorios.

En algunos casos, la frecuencia debería ser aún mayor. Si una persona transpira mucho al dormir, está enferma, comparte la cama con mascotas o padece alergias, lo ideal es renovar las sábanas cada tres o cuatro días para mantener una mejor higiene.

¿Cada cuánto hay que cambiar las sábanas? Hay que cambiar las sábanas una vez por semana Aunque a simple vista parezcan limpias, las sábanas retienen restos de piel, aceites naturales del cuerpo y humedad. Esa combinación favorece el desarrollo de ácaros del polvo, cuyos desechos son una de las principales causas de reacciones alérgicas en personas sensibles.

Además del cambio frecuente, los expertos aconsejan lavar las sábanas siguiendo las instrucciones del fabricante. Cuando el tejido lo permite, un lavado a temperaturas adecuadas ayuda a reducir la presencia de ácaros y otros microorganismos. También es recomendable ventilar la habitación todos los días para disminuir la humedad ambiental.