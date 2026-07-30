Recupera la firmeza en tus brazos con estos 3 ejercicios efectivos en casa

Los 3 ejercicios en casa para tonificar los brazos y eliminar la flacidez. Dile adiós a las alas de murciélago con esta rutina fácil.

Recupera la firmeza. Entrenar la zona posterior de los brazos requiere constancia para desarrollar masa muscular y reducir la flacidez. Estos 3 ejercicios te darán esa mejoría.

Tres ejercicios para lograr brazos firmes Los fondos en silla resultan una opción potente para aislar los tríceps. Solo debes apoyar las manos en el borde de un asiento estable y bajar el cuerpo flexionando los codos hacia atrás.

Las flexiones de brazos modificadas fortalecen la zona del pecho y la parte trasera del brazo. Apoyar las rodillas en el piso facilita el descenso controlado sin perder la postura recta.

Las patadas de tríceps funcionan bien con botellas de agua o mancuernas ligeras. Con el torso inclinado debes llevar la pesa hacia atrás manteniendo el codo pegado al cuerpo en todo momento.

Lo que debes cuidar Es importante cuidar la postura durante cada repetición para evitar cargas en la zona del cuello. Mantener la espalda recta garantiza que la fuerza se concentre de forma directa en el área del tríceps.