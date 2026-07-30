Limpieza: moho en las paredes del baño y los trucos caseros que sí funcionan

El moho en las paredes del baño representa un problema común. La falta de aire y la humedad constante facilitan la aparición de estas manchas oscuras que causan enfermedades.

El vinagre blanco es una opción poderosa contra los hongos. Solo debes rociar el producto puro sobre la superficie afectada y dejarlo actuar por una hora.

Adiós al moho en el baño. Fuente: Shuttterstock.

Luego frota la zona con un cepillo de cerdas duras. Enjuaga con agua caliente para retirar los restos y seca muy bien con un paño limpio.

El bicarbonato de sodio resulta un gran aliado para pulir. Mezcla dos cucharadas con un poco de agua hasta formar una pasta espesa sobre la mancha.

Aplica la pasta en las paredes y frota suavemente. Este producto neutraliza los olores feos y remueve la suciedad pegada sin desgastar las áreas pintadas.

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El agua oxigenada ayuda a blanquear los azulejos y las uniones. Utiliza una concentración al tres por ciento directamente en la pared durante diez minutos.

Pasa un trapo húmedo para quitar los residuos de la mezcla. Su efecto desinfectante elimina las bacterias sin liberar gases nocivos para los pulmones en espacios cerrados.

Para evitar la reaparición del moho necesitas mantener la ventilación. Abre la ventana o enciende el extractor durante media hora después de tomar una ducha caliente.