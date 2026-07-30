Qué errores hay que evitar a la hora de eliminar el moho en la pared

Las rachas prolongadas de bajas temperaturas, la alta humedad ambiental y escasa luz solar suelen dejar una consecuencia indeseada en los hogares que provoca la aparición de moho en techos y paredes. La presencia de esas manchas es una alerta sanitaria.

La exposición continua a las esporas de moho puede desencadenar reacciones alérgicas, irritación en las vías respiratorias y complicaciones graves en personas asmáticas o con sistemas inmunes sensibles.

Su origen está directamente asociado a filtraciones de agua , condensación interna o falta de circulación de aire, por lo que erradicarlo requiere tanto limpiar la superficie como resolver la causa que lo genera.

Especialistas en mantenimiento del hogar destacan que no es necesario recurrir siempre a químicos agresivos. Se puede diluir una parte de lavandina por tres o cuatro de agua. Luego rociar sobre la zona, cepillar y enjuagar muy bien.

Otra opción es el vinagre blanco. Es ideal para tener una opción menos abrasiva. Se pulveriza directo sobre la mancha, se deja actuar durante 60 minutos y se retira con un paño húmedo.

La tercera alternativa es el agua oxigenada. Se aplica directamente sobre el hongo y se deja reposar unos 10 minutos antes de secar. Para aumentar su eficacia, se puede mezclar con unas gotas de detergente para vajilla.

Por último, se puede disolver una cucharada de bicarbonato de sodio en medio litro de agua, se aplica con pulverizador y se refriega con esponja o cepillo suave antes de aclarar.

Errores comunes

A la hora de encarar la limpieza, existen dos errores muy comunes que terminan agravando la situación: intentar remover el moho antes de humedecer la zona y aplicar una capa de pintura sobre la mancha solo oculta el problema de forma temporal. Por otro lado, si el hongo y la humedad no se eliminan desde la raíz, la pintura se ampollará y el moho reaparecerá en poco tiempo.