El pequeño pueblo cordobés con playas, senderos y una cascada

A poco más de cien kilómetros de Córdoba capital, el pueblo urbano desaparece entre bosques, caminos serranos y aguas transparentes. Allí se encuentra Intiyaco, una pequeña localidad del Valle de Calamuchita que propone otro ritmo: caminatas, descanso junto al río y jornadas alejadas de los grandes centros turísticos.

Su nombre proviene del quechua y significa “aguas del sol”. La localidad se encuentra en el camino que conecta Villa General Belgrano con La Cumbrecita, dos de los destinos más conocidos de la provincia. A diferencia de esos centros, conserva una escala reducida y un entorno marcado por pinos, robles, álamos y el curso del río Los Reartes.

El río es el protagonista de la vida cotidiana y turística de Intiyaco. A lo largo de su recorrido aparecen playas de arena, sectores rocosos y ollas naturales que durante los meses cálidos reciben a quienes buscan nadar o pasar el día junto al agua. Entre los puntos mencionados por el portal de Turismo de Córdoba se encuentran Mimbre Viejo, la Curva del Río y el Balneario Natural.

La vegetación cambia la postal durante todo el año. En invierno, las temperaturas bajas pueden cubrir de blanco los sectores más elevados; la primavera trae margaritas y nuevos colores, mientras que en verano aumenta el movimiento alrededor del río. También es posible observar aves y algunos animales propios de las sierras, como liebres, zorros y zorrinos, especialmente en zonas alejadas de las viviendas.

Quienes prefieren una experiencia activa pueden recorrer senderos boscosos, realizar caminatas o acercarse a los sectores habilitados para la pesca de truchas con devolución. El río también es utilizado para bautismos de buceo e inmersiones recreativas. Debido a las características del terreno y la profundidad de algunas ollas, conviene consultar las condiciones y contratar prestadores habilitados antes de ingresar al agua.

Otro de los paseos difundidos en la zona es la Cascada Tres Saltos, rodeada por vegetación y paredones de piedra. El acceso se realiza mediante una caminata, por lo que es recomendable averiguar previamente el estado del sendero, llevar calzado adecuado y evitar el recorrido cuando las condiciones meteorológicas no sean favorables. En áreas serranas, una lluvia intensa puede modificar con rapidez el caudal de los arroyos y ríos.

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A pesar de su tamaño, Intiyaco cuenta con alternativas para pasar más de un día. La oferta incluye cabañas, casas de campo y camping, además de pequeños espacios gastronómicos y emprendimientos artesanales. El sitio oficial de turismo provincial menciona casas de té, restaurantes y comercios de productos regionales, aunque la apertura puede variar según la temporada. Por eso, conviene confirmar horarios y disponibilidad antes de viajar.

Cómo llegar a Intiyaco desde Córdoba

Desde Córdoba capital, el trayecto tiene una extensión aproximada de 110 kilómetros. El camino comienza por la Ruta Provincial 5, en dirección a Villa General Belgrano, y continúa por la Ruta Provincial 109 hacia La Cumbrecita. Intiyaco aparece antes de llegar a esa localidad, dentro de uno de los corredores turísticos más atractivos de Calamuchita.

El viaje también permite sumar otras paradas, como Los Reartes, Villa Berna, Athos Pampa o la propia Villa General Belgrano. De esta manera, el pueblo puede formar parte de una escapada más amplia o funcionar como destino principal para quienes priorizan la naturaleza y el descanso.

Intiyaco es considerada un área natural protegida, por lo que la visita exige ciertos cuidados. Informaciones turísticas recientes señalan que no existe un servicio regular de recolección de residuos y que está prohibido estacionar sobre la costanera. Cada visitante debe retirar su basura, respetar los sectores habilitados y evitar cualquier acción que altere el paisaje. Más que un destino de grandes atracciones, el pueblo ofrece algo cada vez más buscado: espacio, silencio y contacto directo con el entorno serrano.