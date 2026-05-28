Sin refregar: el truco definitivo para quitar el moho de las cortinas del baño

La humedad constante, el vapor y la falta de aireación hacen que las cortinas de la ducha se conviertan en el blanco perfecto para el moho , las manchas oscuras y el mal olor. Sin embargo, existe un truco de limpieza que no requiere esfuerzos.

Para este trabajo es de limpieza es importante el poder del agua fría y la lavandina. Para renovar la cortina y dejarla como nueva se necesitará solamente un balde grande, guantes, agua fría y un chorrito de lavandina.

Es posible eliminar el moho con otros productos también.

E n primer lugar, llenar el balde con agua fría y sumar un chorrito de lavandina . Mezclar bien ambos líquidos. Luego sumergir la cortina por completo y dejar actuar entre 15 y 20 minutos. De a poco la suciedad se irá desprendiendo sola.

Para el enjuague, retirar la cortina con cuidado y pasarla por abundante agua limpia para eliminar cualquier rastro del producto. Colgarla completamente estirada en un lugar ventilado hasta que se seque del todo.

Existe el mito de que el agua caliente limpia mejor, pero en el caso de la lavandina es un grave error por dos razones clave. El agua caliente evapora el cloro de forma acelerada, generando vapores altamente irritantes y tóxicos para las vías respiratorias.

Los expertos en limpieza siempre aconsejan diluir la lavandina en agua fría para trabajar de forma segura en ambientes cerrados como el baño.

Por otro lado, el calor puede deformar, arrugar o dañar los componentes plásticos e impermeables de la cortina, mientras que el agua fría preserva su calidad original.