Qué dice la psicología de las personas que escuchan siempre las mismas canciones

Hay temas que se meten en la rutina casi sin pedir permiso. Aparecen en el viaje al trabajo, en una madrugada complicada o justo cuando alguien necesita apagar un poco el ruido de afuera. Y aunque repetir una canción parezca una costumbre mínima, hace tiempo que la psicología y especialistas en neurociencia vienen mirando ese comportamiento con atención.

La explicación no tiene tanto que ver con una “obsesión musical”, como suele creerse. En realidad, el cerebro encuentra ahí una forma rápida de regular emociones. Cuando una persona escucha una melodía que le genera placer o tranquilidad, se activa el sistema de recompensa y aparece la liberación de dopamina, el neurotransmisor asociado al bienestar. Por eso muchas veces surge esa necesidad casi automática de volver a darle play.

También influye algo más simple: lo conocido calma. El cerebro ya sabe lo que viene, reconoce los cambios de ritmo, anticipa el estribillo y hasta espera determinados fragmentos de la letra. Esa familiaridad reduce tensión mental y genera una sensación de control que, en momentos de estrés o ansiedad, puede sentirse muy reconfortante.

No es raro que ciertas canciones queden pegadas a recuerdos específicos. Una etapa de la vida, una relación, un viaje, una pérdida. Volver a escucharlas funciona, en parte, como una manera de regresar emocionalmente a esos momentos. Ahí entra en juego la nostalgia, que muchos investigadores describen como una especie de refugio psicológico frente al cansancio o la incertidumbre cotidiana.

Una herramienta para calmar la mente

Hay personas que usan la repetición musical casi como una pausa mental. En medio de días cargados de estímulos, escuchar algo familiar exige menos esfuerzo cognitivo que enfrentarse constantemente a música nueva. El cerebro descansa un poco. Por eso, en épocas de agotamiento emocional, muchos terminan refugiándose siempre en las mismas playlists.

A veces incluso pasa algo más curioso: una canción sigue sonando en la cabeza mucho después de que terminó. Ese fenómeno, conocido popularmente como “gusano auditivo”, aparece cuando ciertos fragmentos musicales quedan girando de forma involuntaria en la mente. Las melodías más pegadizas o las que tienen una carga emocional fuerte suelen ser las que más persisten.

Lejos de representar algo negativo, repetir canciones favoritas es una conducta completamente habitual. De hecho, para muchos termina siendo una forma sencilla de encontrar estabilidad emocional, procesar lo que sienten o sostener pequeños rituales en medio de días cada vez más acelerados.