Adiós al aerosol: cuál es el desodorante natural que es furor en el mundo

Durante décadas, los desodorantes en aerosol fueron los dueños indiscutidos de los baños y las góndolas de los supermercados. Sin embargo, los hábitos de consumo están cambiando de manera acelerada a nivel global. Hoy en día, una alternativa mucho más ecológica y económica empezó a ganar terreno, desplazando poco a poco a los envases tradicionales.

Se trata de la piedra de alumbre . Aunque para muchas personas se presenta como un invento novedoso, en realidad es un mineral que diversas culturas utilizan desde hace siglos. Su función principal es actuar como un método totalmente natural para ayudar a controlar el olor corporal de las axilas.

Una de las razones de su gran popularidad es la búsqueda de productos más sustentables. Los consumidores actuales prefieren opciones con menos componentes químicos y que generen menos residuos plásticos o envases presurizados. En este sentido, este mineral se alinea perfectamente con el cuidado del medio ambiente.

Además de su perfil ecológico, quienes la eligen destacan sus ventajas prácticas en el día a día. Es un producto que no tiene fragancias intensas, por lo que no interfiere con los perfumes. Tampoco deja manchas en la ropa y posee una durabilidad asombrosa, ya que una sola piedra puede durar varios meses o incluso más de un año.

Es importante entender cómo funciona para no generar falsas expectativas. La piedra de alumbre no busca bloquear las glándulas sudoríparas, por lo que no es un antitranspirante estricto. Su verdadera función es eliminar las bacterias que se forman en la piel, que son las verdaderas responsables del mal olor cuando entran en contacto con el sudor.

Por su parte, los dermatólogos aclaran que puede ser una opción muy eficaz, especialmente para pieles que reaccionan mal a los perfumes artificiales. De todas formas, los especialistas advierten que no ofrece el mismo nivel de bloqueo en casos de sudoración muy intensa. También recomiendan evitar su uso sobre la piel irritada o recién depilada.