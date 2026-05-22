El truco casero y económico para evitar malos olores y humedad en el auto

Cada vez más personas aplican este truco casero y dejan bolsitas de té usadas dentro del auto para reducir humedad, malos olores y empañamiento de vidrios.

Con la llegada de los días fríos y húmedos, muchos realizan un truco casero dentro del auto: dejar bolsitas de té usadas en distintos sectores. Aunque parece algo extraño, la práctica se volvió popular porque ayudaría a reducir la humedad y el empañamiento de los vidrios.

El motivo principal tiene que ver con la capacidad de algunas variedades de té para absorber parte de la humedad del ambiente. Según especialistas citados por el sitio Glavred, las bolsitas de té negro o verde pueden funcionar como un pequeño deshumidificador natural dentro del habitáculo.

Durante el otoño y el invierno, es común que los vidrios se empañen por la diferencia de temperatura entre el interior y el exterior del auto. Aunque la calefacción y el aire acondicionado ayudan a solucionar el problema, muchas veces tardan varios minutos. Por eso, algunas personas recurren a este método complementario para mejorar la visibilidad.

Otro beneficio que destacan quienes lo usan es que las bolsitas también ayudan a disminuir ciertos malos olores. Algunas variedades aromáticas dejan un perfume suave dentro del vehículo y colaboran para mantener un ambiente más agradable, especialmente en autos que permanecen mucho tiempo cerrados.

Vidrios empañados del auto.jpg Truco casero para evitar malos olores y humedad en el auto. Archivo