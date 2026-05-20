Truco casero: para qué sirve hervir café usado y cáscaras de naranja

Existen muchos métodos y tips en redes para perfumar el hogar. Aquí te contamos sobre un truco casero que está entre las opciones más comentadas. Es una mezcla simple y económica que consiste en hervir café usado junto con cáscaras de naranja. Muchas personas la utilizan para refrescar los ambientes sin recurrir a aromatizantes industriales.

La preparación aprovecha el aroma intenso de ambos ingredientes. El café libera un perfume tostado y profundo, mientras que la naranja aporta notas cítricas y frescas. Cuando hierven juntos, el vapor ayuda a disimular olores fuertes que suelen quedar en la cocina o en ambientes cerrados.

Uno de los principales usos de esta mezcla es neutralizar aromas a humedad, comida o encierro. Además, muchas personas la eligen porque permite reutilizar restos de cocina que normalmente terminarían en la basura. Las cáscaras de naranja y el café usado todavía conservan aceites y compuestos aromáticos incluso después de haber sido utilizados.

La preparación es sencilla. Solo hace falta colocar agua en una olla, agregar café usado y algunas cáscaras de naranja, y dejar hervir durante varios minutos. Después, se recomienda bajar el fuego para que el vapor continúe expandiéndose por la casa.

Algunas personas también dejan enfriar el líquido para reutilizarlo. Puede colocarse en un pulverizador o en recipientes pequeños para seguir aromatizando distintos espacios del hogar. De esta manera, el efecto suele durar más tiempo.

Aunque el aroma resulta agradable para muchas personas, los especialistas aclaran que este tipo de trucos no reemplaza la limpieza profunda. Si existen problemas de humedad, filtraciones o suciedad acumulada, el olor puede volver rápidamente aunque se use este método natural.

También recomiendan mantener ventilados los ambientes para potenciar el efecto. Abrir ventanas, limpiar telas y evitar la acumulación de humedad ayuda a conservar un aroma más fresco dentro de la casa.