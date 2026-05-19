Bicarbonato y té negro: cómo usar esta mezcla para limpiar superficies

Para quienes buscan alternativas simples para limpiar el hogar, aquí les traemos un truco casero que ganó popularidad en las redes. Se trata de mezclar bicarbonato de sodio con té negro , una combinación que muchas personas utilizan para remover suciedad y mejorar el aspecto de algunas superficies.

El bicarbonato de sodio es uno de los productos más usados en la limpieza doméstica. Esto se debe a que actúa como un abrasivo suave y ayuda a desprender restos de grasa o suciedad sin dañar ciertas superficies. Además, también es conocido por su capacidad para neutralizar olores.

El té negro, por otro lado, contiene taninos naturales. Estos compuestos pueden colaborar en la limpieza y aportar brillo en algunos materiales, especialmente en objetos de vidrio, acero inoxidable o determinadas superficies de madera.

La combinación de ambos ingredientes se volvió popular porque utiliza elementos accesibles que muchas personas ya tienen en casa. Además, quienes aplican este método destacan que puede servir como complemento de la limpieza diaria sin recurrir a productos más agresivos.

Cómo preparar la mezcla de bicarbonato con té negro

Para preparar la mezcla, se recomienda hacer primero una infusión de té negro bien concentrada y dejarla enfriar. Después se agrega una cucharada de bicarbonato de sodio y se mezcla hasta integrar ambos ingredientes. La preparación puede aplicarse con un paño o una esponja suave sobre la superficie a limpiar.

Muchas personas usan este truco para limpiar tazas, termos, utensilios de cocina y algunas superficies opacas. También suele emplearse para reducir olores en determinados espacios de la casa. Sin embargo, recomiendan retirar bien el producto y secar después de cada aplicación.

636785660_18557856217023226_5043644912890011987_n Bicarbonato y té negro para limpiar utensilios de cocina. istockphoto

Especialistas y aficionados a la limpieza casera aconsejan probar primero la mezcla en una zona pequeña antes de usarla por completo. Esto es importante en materiales delicados, esmaltados o superficies con acabados especiales, ya que el bicarbonato puede generar marcas si se frota con fuerza.