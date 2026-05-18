Por qué a algunas personas les cuesta levantarse temprano, según la ciencia

Para muchas personas, levantarse temprano todos los días puede convertirse en un verdadero desafío. Aunque a menudo se relaciona con la falta de disciplina o de voluntad, distintos estudios científicos muestran que detrás de esta dificultad existen factores biológicos y hábitos cotidianos que influyen directamente en el descanso.

Los especialistas explican que cada persona tiene un “cronotipo”, es decir, una tendencia natural que determina en qué momento del día se siente con más energía. Algunas personas funcionan mejor por la mañana, mientras que otras rinden más durante la tarde o la noche. Esto depende en gran parte del reloj biológico interno y de factores genéticos.

En quienes tienen un cronotipo nocturno, la producción de melatonina (hormona que regula el sueño) ocurre más tarde. Por eso suelen dormirse a horarios más avanzados y también les cuesta más despertarse temprano. Los expertos remarcan que esto no siempre puede modificarse solo con esfuerzo personal.

Además de la biología, existen hábitos que empeoran el cansancio matutino. El uso del celular o de pantallas antes de dormir, los horarios irregulares y el estrés afectan el ritmo circadiano y reducen la calidad del descanso. Como consecuencia, el cuerpo tarda más en activarse cuando suena la alarma.

Los especialistas también mencionan la llamada “inercia del sueño”. Se trata de un estado de somnolencia que aparece apenas una persona se despierta y puede durar varios minutos. Durante ese tiempo, la atención, la memoria y la capacidad de reacción funcionan más lentamente.

Otro punto importante es la cantidad de horas dormidas. Dormir menos de lo necesario genera un déficit de sueño acumulado que hace más difícil levantarse con energía. A largo plazo, la falta de descanso puede afectar el humor, la concentración y el rendimiento diario.

Qué recomiendan expertos para levantarse temprano

Frente a este problema, los expertos recomiendan mantener horarios estables para dormir y despertarse, incluso los fines de semana. También aconsejan exponerse a la luz natural durante la mañana y evitar la cafeína o las pantallas antes de acostarse. Son hábitos simples que ayudan a ordenar el reloj biológico.

La ciencia sostiene que no todas las personas tienen la misma facilidad para madrugar. Por eso, la dificultad para levantarse temprano no siempre está relacionada con la pereza o la falta de voluntad, sino con la forma en que funciona el organismo y con las rutinas de descanso de cada individuo.