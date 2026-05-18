La almohada tradicional ya no va más: la opción que recomiendan kinesiólogos para evitar dolores de cuello
Las almohadas cervicales son la última tendencia para un descanso reparador y profundo. Además, mejoran la postura y eliminan dolores.
La almohada de algodón siempre se asoció a un descanso profundo y reparador. Sin embargo, los kinesiólogos ya no las recomiendan para personas con problemas posturales porque no ofrecen un soporte constante y se deforman con el peso de la cabeza, lo que tensiona el cuello y produce dolores o contracturas.
Para reemplazarla llegaron las almohadas cervicales diseñadas para mantener la alineación correcta de la columna vertical y la cabeza, adaptándose a la curvatura natural del cuello para aliviar la tensión muscular y prevenir dolores.
¿Qué mejora la almohada cervical?
Según distintos estudios clínicos y ensayos especializados, las almohadas cervicales pueden disminuir el dolor de cuello al despertar, aliviar los dolores de cabeza y reducir la rigidez cervical. Además, favorecen una mejor movilidad, generan un estado de mayor relajación y, en algunos casos, también contribuyen a disminuir los ronquidos.
Los expertos del sector de la salud aclaran que estos beneficios se notan a partir de un periodo continuo de 4 semanas de uso regular. Pero para lograr mejores resultados, se debe considerar la altura y firmeza de la almohada para que coincida con la contextura física del usuario y su postura al dormir. Un modelo genérico puede anular todos los resultados positivos.
En el mercado argentino hay una gran variedad de opciones que se agrupan según se tecnología de soporte, diseño anatómico y marcas líderes en descanso. Las almohadas cervicales con diseño anatómico son las más buscadas porque brindan un alivio terapéutico rápido al adaptarse a los hombros y al cuello.