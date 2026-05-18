La almohada tradicional ya no va más: la opción que recomiendan kinesiólogos para evitar dolores de cuello

Las almohadas cervicales son la última tendencia para un descanso reparador y profundo. Además, mejoran la postura y eliminan dolores.

La almohada de algodón siempre se asoció a un descanso profundo y reparador. Sin embargo, los kinesiólogos ya no las recomiendan para personas con problemas posturales porque no ofrecen un soporte constante y se deforman con el peso de la cabeza, lo que tensiona el cuello y produce dolores o contracturas.

Para reemplazarla llegaron las almohadas cervicales diseñadas para mantener la alineación correcta de la columna vertical y la cabeza, adaptándose a la curvatura natural del cuello para aliviar la tensión muscular y prevenir dolores.

Almohada - Inteligente - Interna 3 Las almohadas tradicionales no funcionan como un soporte cómodo para el cuello. Archivo ¿Qué mejora la almohada cervical? Según distintos estudios clínicos y ensayos especializados, las almohadas cervicales pueden disminuir el dolor de cuello al despertar, aliviar los dolores de cabeza y reducir la rigidez cervical. Además, favorecen una mejor movilidad, generan un estado de mayor relajación y, en algunos casos, también contribuyen a disminuir los ronquidos.

Los expertos del sector de la salud aclaran que estos beneficios se notan a partir de un periodo continuo de 4 semanas de uso regular. Pero para lograr mejores resultados, se debe considerar la altura y firmeza de la almohada para que coincida con la contextura física del usuario y su postura al dormir. Un modelo genérico puede anular todos los resultados positivos.

almohada cervical Las almohadas cervicales son perfectas para calmar dolores y disminuir ronquidos. Shutterstock