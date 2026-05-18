La tendencia elegante que mejor se adapta al frío mendocino

El lujo silencioso se adapta al invierno argentino con prendas abrigadas, casas cálidas y materiales ideales para el frío .

El invierno 2026 impulsa una estética más sobria y elegante, donde el abrigo y el confort reemplazan a los excesos y las tendencias llamativas.

El invierno 2026 impulsa una estética más sobria y elegante, donde el abrigo y el confort reemplazan a los excesos y las tendencias llamativas.

El lujo silencioso también encuentra su versión local en Mendoza y distintas regiones frías de Argentina. La tendencia combina abrigo real, diseño simple y materiales duraderos para enfrentar el frío con elegancia. Tonos neutros, tejidos cálidos y hogares acogedores se vuelven claves de un estilo sofisticado, práctico y pensado para el bienestar cotidiano durante el invierno.

Embed - El lujo silencioso llega a la Argentina

Abrigo elegante pensado para el frío mendocino En Mendoza, donde las mañanas heladas y el viento marcan el invierno, el lujo silencioso se traduce en prendas funcionales y sofisticadas. Tapados largos de lana, sweaters gruesos, bufandas oversized y botas de cuero reemplazan a la moda llamativa. Los tonos camel, chocolate, gris piedra y beige dominan los looks porque transmiten calma visual y combinan fácilmente.

INFOGRAFIA LUJO SILENCIOSO En Mendoza, donde las mañanas heladas y el viento marcan los meses fríos, el lujo silencioso se traduce en prendas funcionales y sofisticadas. Infografía de Mario Simonovich

Casas más cálidas y agradables La tendencia también se adapta perfectamente a las viviendas argentinas durante las olas polares. En Mendoza crecen los ambientes con mantas tejidas, iluminación cálida, cortinas gruesas y muebles de madera natural. El objetivo es lograr espacios simples, ordenados y confortables que ayuden a conservar el calor y generar sensación de refugio.