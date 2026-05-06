La "media sandalia" de Chanel: moda de lujo o provocación innecesaria
Chanel presentó un diseño extremo en su colección Crucero 2027 y volvió a poner en debate los límites entre creatividad, provocación y funcionalidad en la alta moda.
Cuando se trata de instalar conversación, Chanel conoce el camino. La firma volvió a sacudir al mundo de la moda con un diseño que parece desafiar el sentido común: una sandalia que prescinde de casi todo lo que tradicionalmente define a un zapato.
La pieza fue presentada durante el desfile de la colección Crucero 2027, realizado en la ciudad francesa de Biarritz. En un escenario que evocaba el mar y el verano europeo, entre vestidos brillantes y referencias náuticas, el calzado se robó todas las miradas por una razón simple: parecía que las modelos caminaban descalzas.
Cómo es la media sandalia
El diseño consiste en un pequeño tacón sujeto al talón mediante finas cintas, sin suela visible ni apoyo frontal. Es decir, una sandalia reducida a su mínima expresión, donde el gesto estético del taco sobrevive, pero la estructura desaparece. El resultado es tan llamativo como desconcertante.
La propuesta apareció en distintos tonos -negro, dorado, plateado y rojo- y acompañó algunos de los estilismos más audaces del desfile. Rápidamente, las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y medios especializados, generando reacciones opuestas: fascinación para algunos, incredulidad para otros.
La polémica por la media sandalia
El debate no tardó en instalarse. "¿Se trata de una obra conceptual pensada solo para la pasarela o de un objeto que aspira a ser usado?". "¿Hasta qué punto la moda puede prescindir de la comodidad sin volverse un simple experimento visual?". Las preguntas se multiplican, y ese, precisamente, parece ser el objetivo.
Lejos de ser un movimiento aislado, esta jugada dialoga con la historia de la marca, que a lo largo de los años ha sabido transformar diseños discutidos en símbolos de estilo. Esta vez, sin embargo, el límite entre provocación y funcionalidad aparece más difuso que nunca.
Tal vez esta sandalia no esté pensada para caminar por la ciudad ni para enfrentar el día a día. Pero en la lógica de la alta moda, su misión ya está cumplida: convertirse en tema de conversación, marcar agenda y recordar que, en este universo, lo útil no siempre es lo más importante.