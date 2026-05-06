La "media sandalia" de Chanel: moda de lujo o provocación innecesaria

Cuando se trata de instalar conversación, Chanel conoce el camino. La firma volvió a sacudir al mundo de la moda con un diseño que parece desafiar el sentido común: una sandalia que prescinde de casi todo lo que tradicionalmente define a un zapato.

La pieza fue presentada durante el desfile de la colección Crucero 2027 , realizado en la ciudad francesa de Biarritz. En un escenario que evocaba el mar y el verano europeo, entre vestidos brillantes y referencias náuticas, el calzado se robó todas las miradas por una razón simple: parecía que las modelos caminaban descalzas.

El diseño consiste en un pequeño tacón sujeto al talón mediante finas cintas, sin suela visible ni apoyo frontal. Es decir, una sandalia reducida a su mínima expresión, donde el gesto estético del taco sobrevive, pero la estructura desaparece. El resultado es tan llamativo como desconcertante.

La propuesta apareció en distintos tonos -negro, dorado, plateado y rojo- y acompañó algunos de los estilismos más audaces del desfile. Rápidamente, las imágenes comenzaron a circular en redes sociales y medios especializados, generando reacciones opuestas: fascinación para algunos, incredulidad para otros.

La polémica por la media sandalia

El debate no tardó en instalarse. "¿Se trata de una obra conceptual pensada solo para la pasarela o de un objeto que aspira a ser usado?". "¿Hasta qué punto la moda puede prescindir de la comodidad sin volverse un simple experimento visual?". Las preguntas se multiplican, y ese, precisamente, parece ser el objetivo.

Lejos de ser un movimiento aislado, esta jugada dialoga con la historia de la marca, que a lo largo de los años ha sabido transformar diseños discutidos en símbolos de estilo. Esta vez, sin embargo, el límite entre provocación y funcionalidad aparece más difuso que nunca.

Tal vez esta sandalia no esté pensada para caminar por la ciudad ni para enfrentar el día a día. Pero en la lógica de la alta moda, su misión ya está cumplida: convertirse en tema de conversación, marcar agenda y recordar que, en este universo, lo útil no siempre es lo más importante.

Así luce la media sandalia