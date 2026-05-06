Mayo y la Luna: por qué pasará de microluna a Luna azul

La Luna volvió a ser protagonista del cielo nocturno el fin de semana pasado, pero lo hizo con una particularidad que la diferencia de otras lunas llenas . Se trató de una microluna, un fenómeno astronómico que ocurre cuando nuestro satélite natural se encuentra más lejos de la Tierra de lo habitual.

La primera Luna llena de mayo alcanzó su fase exacta el viernes 1 de mayo a las 14.24, momento en el que estuvo completamente iluminada. Aunque ese instante sucedió durante el día, el disco lunar se vio lleno tanto la noche del viernes como la del sábado, ofreciendo una buena oportunidad para la observación a simple vista.

“El mejor momento para observar la Luna llena fue cuando salió por el Este”, explicó la astrónoma Beatriz García , en un grupo de difusión creado por la propia científica. Ese instante, conocido como salida lunar, permite apreciar mejor su forma y tonalidad, sobre todo cuando aparece cerca del horizonte.

La microluna ocurre cuando la Luna llena coincide con el apogeo, el punto más lejano de la órbita lunar respecto de la Tierra. A diferencia de lo que sucede con las populares superlunas -que se ven más grandes y brillantes-, en este caso el satélite aparece ligeramente más pequeño y tenue.

En esta oportunidad, la Luna estuvo a unos 402.000 kilómetros de distancia, aproximadamente un 5% más lejos de lo normal. “La diferencia es sutil y muchas veces imperceptible para el ojo no entrenado, pero existe y se nota especialmente cuando se la compara con una superluna”, detalla García.

La órbita de la Luna no es un círculo perfecto, sino una elipse. Por eso, a lo largo del año alterna momentos en los que se acerca más a la Tierra -perigeo- y otros en los que se aleja -apogeo-. Cuando una Luna llena coincide con este último punto, se produce la microluna.

Una Luna que marca el calendario astronómico

La Luna llena del 1 de mayo tuvo además un valor simbólico desde el punto de vista astronómico. Marcó el punto medio entre el equinoccio de marzo y el solsticio de junio, un momento clave en el avance de las estaciones en el hemisferio sur.

Pero mayo traerá una curiosidad adicional: habrá dos Lunas llenas en el mismo mes. La segunda ocurrirá el 31 de mayo y recibe un nombre popular muy conocido: Luna azul. A pesar de lo que sugiere el nombre, no se trata de un cambio de color, sino de una denominación tradicional para la segunda Luna llena dentro de un mismo mes calendario.

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De microluna a superluna

Para quienes disfrutan seguir los eventos astronómicos, hay otra fecha para agendar. Según explica García, la temporada de superlunas de este año comenzará en noviembre, cuando la Luna llena coincida con su mayor acercamiento a la Tierra y se vea notablemente más grande y luminosa.