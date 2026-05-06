Vive con un fantasma y lo cuenta en redes: el caso que inquieta en Mendoza

Tati atraviesa una serie de aterradoras experiencias que desafían cualquier explicación racional. Lo que comenzó como un duelo familiar en 2021, tras la partida de un familiar, derivó en una persistente actividad paranormal que hoy documenta ante miles de seguidores. Aunque las críticas sobre la veracidad de sus videos abundan, ella sostiene su verdad con registros que hielan la sangre.

Todo se originó en una reunión familiar donde un simple video tipo "boomerang" captó lo imposible: una figura extraña tras sus hombros y un mechón de cabello que se elevaba sin intervención del viento. Aquel evento fue el preludio de una conexión espiritual marcada por la pérdida de su abuelo, cuya presencia pareció manifestarse desde el primer momento de su partida en la habitación donde compartía juegos con su hermano.

Puertas que se abren y susurros del más allá: la actividad paranormal que experimenta la tiktoker mendocina.

La tiktoker ha logrado captar momentos críticos, como el suceso en el que todas las puertas de su cocina aparecieron abiertas de par en par tras oír ruidos extraños. Sin embargo, lo más perturbador es la aparición de entidades que imitan voces humanas, una situación que recuerda a un caso sucedido en México en el que llamaron "Mimic" a una presencia que acecha a una familia, misteriosos hechos que son compartidos en redes sociales y se han hecho virales. En una de las grabaciones de Tati, se escuchan golpes insistentes en la puerta del baño y en otra se oyen llamados que replican la voz de su madre, buscando confundir sus sentidos.

La mendocina que muestra en TikTok la actividad paranormal que hay en su casa.

La mendocina que muestra en TikTok la actividad paranormal que hay en su casa

La frialdad con la que Tati reacciona ante estos sucesos inexplicables es el principal punto de discordia entre sus seguidores. Mientras algunos usuarios la acusan de realizar montajes coreografiados, otros advierten sobre una posible capacidad de videncia que no debería ignorar. Comentarios que sugieren desde limpiezas energéticas hasta aquellos que aseguran haber vivido situaciones idénticas conviven en su perfil sin ser censurados, alimentando el debate sobre la autenticidad de su relato.

Pruebas frente a la cámara: creer o reventar

Actividad paranormal en Mendoza: la joven que convive con sombras y voces que imitan a su familia Actividad paranormal en Mendoza: la joven que convive con sombras y voces que imitan a su familia. Video: Instagram @tatiiloppezz

La joven explicó en uno de sus videos que muchos objetos caen en momentos donde no tiene el teléfono a mano, pero cuando la sucesión de ruidos se vuelve constante, decide grabar para obtener evidencia contundente. Un cajón abriéndose solo durante una transmisión en vivo se suma a la lista de pruebas que ofrece a su audiencia. Para ella, no se trata de una búsqueda de fama, sino de una convivencia forzada con una entidad que, según afirma, la persigue incluso desde antes de mudarse a su actual departamento.

Pese al impacto de sus publicaciones, Tati ha optado por un perfil bajo, MDZ intentó comunicarse con ella, pero no responde más mensajes tras una experiencia negativa con un seguidor de Chile. Mientras el departamento sigue siendo escenario de sombras que cruzan las habitaciones y cortinas que cobran vida propia, el público de Mendoza observa con una mezcla de temor y curiosidad. La pregunta persiste en el aire: ¿estamos ante un fenómeno genuino o ante una narrativa digital perfectamente diseñada?