Receta fácil de chocotorta: un paso a paso para que te salga exquisita
Tomá nota de esta receta de chocotorta, el postre argentino por excelencia, y aprendé a prepararlo para tu próxima celebración.
La chocotorta es el postre argentino por excelencia. La receta nació en los años 80 como una versión casera del cheesecake y hoy es sinónimo de celebraciones informales. Hacela con un día de anticipación y servila bien fría, y verás que te queda exquisita.
Ingredientes (molde de 20 x 20 cm)
- 500 g de galletas de chocolate tipo Chocolinas
- 500 g de queso crema, a temperatura ambiente
- 500 g de dulce de leche repostero
- 300 ml de café fuerte, tibio
- 2 cucharadas de cacao en polvo amargo (para decorar)
- 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
Paso a paso de la receta
- En un bowl grande, batí el queso crema con una espátula o batidor manual hasta que quede suave y sin grumos. Agregá el dulce de leche en tres partes, integrando bien después de cada adición. Si usás vainilla, agregala al final. La mezcla debe quedar homogénea, densa y brillante.
- Verté el café en un plato hondo. Sumergí cada galleta por 2-3 segundos por lado: suficiente para que se ablande, no para que se desarme. Escurrí el exceso de líquido.
- Forrá el fondo del molde con una capa de galletas hidratadas, ajustando los bordes para que no queden espacios. Cubrí con una capa generosa de la mezcla de queso y dulce de leche, aproximadamente 1 cm de espesor.
- Continuá alternando capas de galletas y relleno. Terminá con una capa de crema. Para un molde de 20 cm, suelen ser 3 capas de galletas y 3 de relleno.
- Tamizá el cacao en polvo sobre la última capa de crema con un colador fino. Tapá con film y llevá a la heladera por mínimo 8 horas, idealmente toda la noche.
- Sacá 10 minutos antes de cortar para que el cuchillo entre limpio. Usá un cuchillo caliente y limpiá entre cada corte para porciones perfectas. ¡Y listo!