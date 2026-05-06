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Receta fácil de chocotorta: un paso a paso para que te salga exquisita

Tomá nota de esta receta de chocotorta, el postre argentino por excelencia, y aprendé a prepararlo para tu próxima celebración.

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Una receta de chocotorta deliciosa. Foto: Shutterstock

Una receta de chocotorta deliciosa. Foto: Shutterstock

La chocotorta es el postre argentino por excelencia. La receta nació en los años 80 como una versión casera del cheesecake y hoy es sinónimo de celebraciones informales. Hacela con un día de anticipación y servila bien fría, y verás que te queda exquisita.

Ingredientes (molde de 20 x 20 cm)

  • 500 g de galletas de chocolate tipo Chocolinas
  • 500 g de queso crema, a temperatura ambiente
  • 500 g de dulce de leche repostero
  • 300 ml de café fuerte, tibio
  • 2 cucharadas de cacao en polvo amargo (para decorar)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla (opcional)
Aprendé a hacer la clásica receta de la chocotorta argentina. Foto: Foodit
Aprendé a hacer la clásica receta de la chocotorta argentina.

Aprendé a hacer la clásica receta de la chocotorta argentina.

Paso a paso de la receta

  1. En un bowl grande, batí el queso crema con una espátula o batidor manual hasta que quede suave y sin grumos. Agregá el dulce de leche en tres partes, integrando bien después de cada adición. Si usás vainilla, agregala al final. La mezcla debe quedar homogénea, densa y brillante.
  2. Verté el café en un plato hondo. Sumergí cada galleta por 2-3 segundos por lado: suficiente para que se ablande, no para que se desarme. Escurrí el exceso de líquido.
  3. Forrá el fondo del molde con una capa de galletas hidratadas, ajustando los bordes para que no queden espacios. Cubrí con una capa generosa de la mezcla de queso y dulce de leche, aproximadamente 1 cm de espesor.
  4. Continuá alternando capas de galletas y relleno. Terminá con una capa de crema. Para un molde de 20 cm, suelen ser 3 capas de galletas y 3 de relleno.
  5. Tamizá el cacao en polvo sobre la última capa de crema con un colador fino. Tapá con film y llevá a la heladera por mínimo 8 horas, idealmente toda la noche.
  6. Sacá 10 minutos antes de cortar para que el cuchillo entre limpio. Usá un cuchillo caliente y limpiá entre cada corte para porciones perfectas. ¡Y listo!

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