Rosquillas de San Isidro: la receta tradicional para hacerlas en casa
Receta de rosquillas de San Isidro, dulces tradicionales madrileños, tiernos y sabrosos, perfectos para celebraciones y muy fáciles de hacer en casa.
La receta de rosquillas de San Isidro es un clásico de la repostería madrileña, típico de las fiestas en honor al patrón de Madrid. Estas rosquillas, conocidas como tontas o listas, son tiernas y aromáticas. Su elaboración casera es sencilla y permite disfrutar de un dulce lleno de tradición y sabor.
Rinde: 6 porciones
Ingredientes
- 3 huevos
- 100 g de azúcar
- 100 ml de aceite de oliva suave
- 1 cucharadita de anís (opcional)
- 300 g de harina
- 1 cucharadita de levadura química
- Ralladura de 1 limón
- Aceite para freír
Para el glaseado (opcional):
- 150 g de azúcar glas
- 2 cucharadas de zumo de limón
Paso a paso para crear unas rosquillas de San Isidro deliciosas
- En un bol, bate los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa.
- Añade el aceite, el anís y la ralladura de limón, y mezcla bien.
- Incorpora la harina y la levadura poco a poco hasta formar una masa manejable.
- Deja reposar la masa durante 20 minutos.
- Forma pequeñas rosquillas con las manos.
- Calienta abundante aceite y fríelas hasta que estén doradas.
- Retira y colócalas sobre papel absorbente.
- Para las rosquillas “listas”, mezcla el azúcar glass con el zumo de limón y cubre las rosquillas.
De la cocina a tu mesa
Las rosquillas de San Isidro son un dulce emblemático de Madrid que combina tradición, sencillez y sabor en cada bocado. Su textura tierna y su aroma a limón y anís las convierten en una delicia irresistible, especialmente durante las celebraciones del mes de mayo. Además, su versatilidad permite disfrutarlas tanto en su versión sencilla, conocidas como “tontas”, como con glaseado, llamadas “listas”. Esta receta es ideal para preparar en casa y compartir con familia y amigos, evocando el espíritu festivo y popular de las verbenas madrileñas. Servidas recién hechas o a temperatura ambiente, son perfectas para acompañar un café o una merienda, manteniendo viva una de las tradiciones más queridas de la gastronomía española. ¡A disfrutar!.