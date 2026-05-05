Rosquillas de San Isidro: la receta tradicional para hacerlas en casa

La receta de rosquillas de San Isidro es un clásico de la repostería madrileña, típico de las fiestas en honor al patrón de Madrid. Estas rosquillas , conocidas como tontas o listas, son tiernas y aromáticas. Su elaboración casera es sencilla y permite disfrutar de un dulce lleno de tradición y sabor.

Ingredientes

3 huevos

100 g de azúcar

100 ml de aceite de oliva suave

1 cucharadita de anís (opcional)

300 g de harina

1 cucharadita de levadura química

Ralladura de 1 limón

Aceite para freír

Para el glaseado (opcional):

150 g de azúcar glas

2 cucharadas de zumo de limón

Paso a paso para crear unas rosquillas de San Isidro deliciosas

En un bol, bate los huevos con el azúcar hasta obtener una mezcla espumosa.

con el hasta obtener una mezcla espumosa. Añade el aceite , el anís y la ralladura de limón , y mezcla bien.

, el y la ralladura de , y mezcla bien. Incorpora la harina y la levadura poco a poco hasta formar una masa manejable.

y la poco a poco hasta formar una manejable. Deja reposar la masa durante 20 minutos.

durante 20 minutos. Forma pequeñas rosquillas con las manos.

con las manos. Calienta abundante aceite y fríelas hasta que estén doradas.

y fríelas hasta que estén doradas. Retira y colócalas sobre papel absorbente.

Para las rosquillas “listas”, mezcla el azúcar glass con el zumo de limón y cubre las rosquillas.

Receta para acompañar con la infusión que más te guste Receta para acompañar con la infusión que más te guste Shutterstock

De la cocina a tu mesa

Las rosquillas de San Isidro son un dulce emblemático de Madrid que combina tradición, sencillez y sabor en cada bocado. Su textura tierna y su aroma a limón y anís las convierten en una delicia irresistible, especialmente durante las celebraciones del mes de mayo. Además, su versatilidad permite disfrutarlas tanto en su versión sencilla, conocidas como “tontas”, como con glaseado, llamadas “listas”. Esta receta es ideal para preparar en casa y compartir con familia y amigos, evocando el espíritu festivo y popular de las verbenas madrileñas. Servidas recién hechas o a temperatura ambiente, son perfectas para acompañar un café o una merienda, manteniendo viva una de las tradiciones más queridas de la gastronomía española. ¡A disfrutar!.