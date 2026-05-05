¿Buscás la mejor receta de empanadas de pollo? Acá la tenés
Receta de empanadas de pollo, jugosas, caseras y fáciles ideales para compartir en cualquier ocasión.
Esta receta de empanadas de pollo es ideal para quienes buscan una opción casera, sabrosa y rendidora. Con un relleno jugoso y bien condimentado, son perfectas para cualquier ocasión. Es una preparación fácil y versátil para disfrutar en familia o con amigos. ¡Manos a la obra!.
Ingredientes (rinde 12 empanadas)
- Tapas de empanadas — 12 unidades
- Pechuga de pollo cocida — 400 gramos
- Cebolla — 1 unidad
- Morrón — 1 unidad
- Ajo — 1 diente
- Aceite — 20 mililitros
- Huevo duro — 2 unidades
- Sal — 5 gramos
- Pimienta — 2 gramos
- Pimentón — 3 gramos
Paso a paso para crear empanadas de pollo deliciosas
1- Desmenuzar la pechuga de pollo cocida.
2- Picar la cebolla, el morrón y el ajo.
3- Rehogar en el aceite hasta que estén tiernos.
4- Agregar el pollo, el pimentón, la sal y la pimienta.
5- Incorporar el huevo duro picado y mezclar.
6- Dejar enfriar el relleno.
7- Colocar una porción en cada tapa de empanada.
8- Cerrar, repulgar y colocar en una placa.
9- Hornear a 180 °C durante 20 a 25 minutos hasta que las empanadas estén doradas.
De la cocina a la mesa
Las empanadas de pollo son una opción clásica y muy versátil de la cocina casera. Esta receta logra un relleno jugoso y sabroso que combina perfectamente con la masa dorada. Son ideales para reuniones, picadas o comidas informales. Además, se pueden hacer al horno o fritas según la preferencia. Se pueden preparar con anticipación y conservar fácilmente. Estas empanadas caseras son prácticas, rendidoras y siempre bien recibidas. Perfectas para compartir y disfrutar en cualquier momento. Un clásico que nunca falla. ¡A disfrutar!.