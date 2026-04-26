Cómo hacer empanadas de matambre a la pizza: la receta definitiva

Esta receta de empanadas de matambre a la pizza es ideal para quienes buscan una opción bien sabrosa y original. Combina el clásico sabor del matambre con tomate, queso y condimentos. Es una delicia fácil, rendidora y perfecta para compartir en cualquier reunión. ¡Manos a la obra!

Receta de empanadas de matambre a la pizza

Receta de empanadas de matambre a la pizza

2- Picar la cebolla y el ajo, y saltearlos en el aceite hasta que estén tiernos.

3- Agregar el tomate triturado, el orégano, la sal y la pimienta.

4- Incorporar el matambre y cocinar unos minutos.

5- Dejar enfriar el relleno y agregar la mozzarella en cubos.

6- Colocar una porción en cada tapa de empanada.

7- Cerrar, repulgar y colocar en una placa.

8- Hornear a 180 °C durante 20 a 25 minutos hasta que las empanadas estén doradas.

Cómo hacer empanadas de matambre a la pizza Cómo hacer empanadas de matambre a la pizza Shutterstock

De la cocina a la mesa

Las empanadas de matambre a la pizza son una opción ideal para quienes buscan algo distinto y lleno de sabor. Esta receta combina dos clásicos argentinos en una sola preparación, logrando un relleno jugoso y muy sabroso. El matambre aporta intensidad, mientras que el tomate y el queso completan el perfil tipo pizza. Son perfectas para reuniones, picadas o comidas informales. Además, se pueden hacer al horno o fritas según el gusto. Estas empanadas caseras son prácticas, rendidoras y una excelente forma de innovar con ingredientes conocidos. ¡A disfrutar!