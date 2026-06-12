Receta de tarta de coco y dulce de leche para sorprender
Preparar una exquisita tarta de coco y dulce de leche es más fácil de lo que pensás. Te damos el paso a paso con esta receta fácil.
No hay nada mas rico que esta tarta de coco y dulce de leche para el postre, y su receta es muy fácil. Lo importante está en tostar el coco rallado antes de integrarlo, ya que el calor desarrolla los aceites naturales y duplica el sabor. Eso sí: servila fría de la heladera para que el dulce de leche esté firme y el coco, crocante. ¡Manos a la obra!
Ingredientes (molde de 24 cm)
Para la masa quebrada casera
- 250 g de harina 0000
- 125 g de manteca fría, en cubos
- 75 g de azúcar impalpable
- 1 yema
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 pizca de sal
- 1-2 cucharadas de agua helada (si es necesario)
Para el relleno
- 1 lata de leche condensada (397 g)
- 2 tazas de coco rallado (200 g)
- 3 huevos enteros
- 1/4 taza de crema de leche
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- Ralladura de 1/2 limón
Para armar
- 350 g de dulce de leche repostero
- 1/2 taza de coco rallado extra para tostar y decorar
Paso a paso de la receta
- En un bowl, mezclá la harina tamizada con el azúcar impalpable y la sal. Agregá la manteca fría en cubos y frotá con los dedos hasta obtener una arena gruesa. Incorporá la yema y la vainilla. Si la masa no se une, agregá 1 cucharada de agua helada. Formá un disco, envolvé en film y refrigerá 30 minutos.
- Precalentá el horno a 180°C. Sobre mesada enharinada, estirá la masa hasta 3 mm de espesor. Forrá un molde desmontable de 24 cm, presionando bien contra el fondo y los bordes. Cortá el excedente. Pinchá el fondo con tenedor.
- Cubrí con papel manteca y legumbres secas o arroz. Horneá 15 minutos. Sacá el peso y horneá 8-10 minutos más hasta que esté dorada en los bordes. Dejá enfriar completamente.
- En una sartén seca a fuego medio-bajo, tostá el coco rallado 4-5 minutos revolviendo constantemente hasta que esté dorado y huela intenso. No lo dejes solo: se quema en segundos. Dividí en dos partes: una para el relleno, otra para decorar.
- En un bowl grande, batí los huevos con la leche condensada hasta integrar. Agregá la crema de leche, la vainilla, la ralladura de limón y el coco tostado reservado para el relleno. Mezclá hasta obtener una preparación homogénea.
- Extendé el dulce de leche sobre la base fría con una espátula o cuchara, formando una capa uniforme de aproximadamente 5-7 mm. Verté el relleno de coco encima, distribuyendo con cuidado para no mezclar con el dulce de leche. Alisá la superficie.
- Llevá al horno a 170°C por 30-35 minutos hasta que el centro esté cuajado (al mover el molde no tiemble) y la superficie, dorada con bordes ligeramente tostados. El coco se va a dorar más en el horno: controlá que no se queme.
- Apagá el horno, dejá la puerta entreabierta 10 minutos. Luego sacá la tarta y dejá reposar 30 minutos a temperatura ambiente. Refrigerá mínimo 2 horas, idealmente toda la noche. Debe estar bien fría para cortar limpio.
- Antes de servir, espolvoreá generosamente el coco rallado tostado restante por encima. Para un acabado más elegante, podés tostarlo nuevamente 1 minuto para que esté crujiente. ¡Y listo!