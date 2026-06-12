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Receta de tarta de coco y dulce de leche para sorprender

Preparar una exquisita tarta de coco y dulce de leche es más fácil de lo que pensás. Te damos el paso a paso con esta receta fácil.

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La tarta dulce más rica.

La tarta dulce más rica.

No hay nada mas rico que esta tarta de coco y dulce de leche para el postre, y su receta es muy fácil. Lo importante está en tostar el coco rallado antes de integrarlo, ya que el calor desarrolla los aceites naturales y duplica el sabor. Eso sí: servila fría de la heladera para que el dulce de leche esté firme y el coco, crocante. ¡Manos a la obra!

Ingredientes (molde de 24 cm)

Para la masa quebrada casera

  • 250 g de harina 0000
  • 125 g de manteca fría, en cubos
  • 75 g de azúcar impalpable
  • 1 yema
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 pizca de sal
  • 1-2 cucharadas de agua helada (si es necesario)

Para el relleno

  • 1 lata de leche condensada (397 g)
  • 2 tazas de coco rallado (200 g)
  • 3 huevos enteros
  • 1/4 taza de crema de leche
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Ralladura de 1/2 limón

Para armar

  • 350 g de dulce de leche repostero
  • 1/2 taza de coco rallado extra para tostar y decorar
Receta de tarta de dulce de leche y coco fácil
Una receta imperdible.

Una receta imperdible.

Paso a paso de la receta

  1. En un bowl, mezclá la harina tamizada con el azúcar impalpable y la sal. Agregá la manteca fría en cubos y frotá con los dedos hasta obtener una arena gruesa. Incorporá la yema y la vainilla. Si la masa no se une, agregá 1 cucharada de agua helada. Formá un disco, envolvé en film y refrigerá 30 minutos.
  2. Precalentá el horno a 180°C. Sobre mesada enharinada, estirá la masa hasta 3 mm de espesor. Forrá un molde desmontable de 24 cm, presionando bien contra el fondo y los bordes. Cortá el excedente. Pinchá el fondo con tenedor.
  3. Cubrí con papel manteca y legumbres secas o arroz. Horneá 15 minutos. Sacá el peso y horneá 8-10 minutos más hasta que esté dorada en los bordes. Dejá enfriar completamente.
  4. En una sartén seca a fuego medio-bajo, tostá el coco rallado 4-5 minutos revolviendo constantemente hasta que esté dorado y huela intenso. No lo dejes solo: se quema en segundos. Dividí en dos partes: una para el relleno, otra para decorar.
  5. En un bowl grande, batí los huevos con la leche condensada hasta integrar. Agregá la crema de leche, la vainilla, la ralladura de limón y el coco tostado reservado para el relleno. Mezclá hasta obtener una preparación homogénea.
  6. Extendé el dulce de leche sobre la base fría con una espátula o cuchara, formando una capa uniforme de aproximadamente 5-7 mm. Verté el relleno de coco encima, distribuyendo con cuidado para no mezclar con el dulce de leche. Alisá la superficie.
  7. Llevá al horno a 170°C por 30-35 minutos hasta que el centro esté cuajado (al mover el molde no tiemble) y la superficie, dorada con bordes ligeramente tostados. El coco se va a dorar más en el horno: controlá que no se queme.
  8. Apagá el horno, dejá la puerta entreabierta 10 minutos. Luego sacá la tarta y dejá reposar 30 minutos a temperatura ambiente. Refrigerá mínimo 2 horas, idealmente toda la noche. Debe estar bien fría para cortar limpio.
  9. Antes de servir, espolvoreá generosamente el coco rallado tostado restante por encima. Para un acabado más elegante, podés tostarlo nuevamente 1 minuto para que esté crujiente. ¡Y listo!

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