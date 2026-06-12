Receta de tarta de coco y dulce de leche para sorprender

No hay nada mas rico que esta tarta de coco y dulce de leche para el postre, y su receta es muy fácil. Lo importante está en tostar el coco rallado antes de integrarlo, ya que el calor desarrolla los aceites naturales y duplica el sabor. Eso sí: servila fría de la heladera para que el dulce de leche esté firme y el coco, crocante. ¡Manos a la obra!