La receta secreta del postre favorito de Messi para alentar a la Selección argentina
La receta de crema catalana, el postre predilecto de Lionel Messi, es una preparación clásica de la cocina española que deleita por su contraste de texturas.
El favorito de Lionel Messi es es uno de los postres más emblemáticos de la gastronomía española: la crema catalana, reconocida por su textura suave y su característica capa de azúcar caramelizada. Esta es una de las recetas que combina ingredientes simples para lograr un dulce elegante, perfecto para cerrar una comida especial o disfrutar en cualquier momento del día.
Tradicional de Cataluña y apreciada en todo el mundo, la crema catalana ocupa un lugar destacado dentro de la cocina mediterránea. Su equilibrio entre cremosidad y crocancia la convierte en una preparación irresistible que continúa conquistando paladares generación tras generación. ¡Manos a la obra!
FICHA
Ingredientes
- 500 ml de leche
- 4 yemas de huevo
- 100 g de azúcar
- 20 g de maicena
- 1 rama de canela
- Cáscara de 1 limón
- 4 cucharadas de azúcar extra para caramelizar
- 4 cucharadas de azúcar extra para caramelizar
- Colocar la leche en una cacerola junto con la rama de canela y la cáscara de limón. Calentar hasta que esté a punto de hervir. Retirar del fuego, tapar y dejar infusionar durante unos minutos.
- En un bol, batir las yemas de huevo con el azúcar hasta obtener una mezcla homogénea. Incorporar la maicena y mezclar nuevamente.
- Retirar la canela y la cáscara de limón de la leche. Verterla poco a poco sobre la mezcla de yemas, revolviendo constantemente para evitar que se cocinen.
- Llevar la preparación nuevamente al fuego bajo y cocinar sin dejar de remover hasta que espese y adquiera una textura cremosa.
- Distribuir la crema en recipientes individuales y dejar enfriar. Luego refrigerar durante al menos 2 horas.
- Antes de servir, espolvorear la superficie con el azúcar extra y caramelizar con un soplete de cocina o bajo el grill del horno hasta formar una capa dorada y crujiente.