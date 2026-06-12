La receta secreta del postre favorito de Messi para alentar a la Selección argentina

Pasos

Colocar la leche en una cacerola junto con la rama de canela y la cáscara de limón. Calentar hasta que esté a punto de hervir. Retirar del fuego, tapar y dejar infusionar durante unos minutos.

En un bol, batir las yemas de huevo con el azúcar hasta obtener una mezcla homogénea. Incorporar la maicena y mezclar nuevamente.

Retirar la canela y la cáscara de limón de la leche. Verterla poco a poco sobre la mezcla de yemas, revolviendo constantemente para evitar que se cocinen.

Llevar la preparación nuevamente al fuego bajo y cocinar sin dejar de remover hasta que espese y adquiera una textura cremosa.

Distribuir la crema en recipientes individuales y dejar enfriar. Luego refrigerar durante al menos 2 horas.