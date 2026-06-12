Messi subió un emotivo video en la previa del debut con una icónica canción del Indio Solari

A casi una semana de la muerte del Indio Solari, Lionel Messi le rindió un pequeño pero sentido homenaje en su cuenta de Instagram.

La Selección argentina se prepara para el debut en el Mundial 2026 el próximo martes 16 de junio contra Argelia. En este duelo que inaugurará el Grupo J, Lionel Messi se convertirá en el primer jugador de la historia en sumar minutos en seis ediciones distintas del certamen más importante del planeta -le ganará de mano a Cristiano Ronaldo-.

Será una Copa del Mundo muy especial para él, ya que por un lado será la última que juegue, pero también la primera que dispute sin cargar con la pesada mochila de no haberlo ganado. Todo mientras Argentina atraviesa aún el duelo por la muerte del Indio Solari, uno de los últimos ídolos populares que quedaban en pie, y a quien la Pulga le rindió un pequeño pero sentido homenaje.

El emotivo video de Lionel Messi con música del Indio Solari El emotivo video de Lionel Messi con música del Indio Solari @leomessi En las últimas horas, el astro rosarino compartió un video en el que compiló varias imágenes del último entrenamiento con la Scaloneta. Y para musicalizarlo, eligió nada menos que Encuentro con un Ángel Amateur, el último gran himno de los Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado y uno de los temas más conmovedores de la obra de la leyenda del rock recientemente fallecida.

Esta canción, estrenada en 2021, quedó marcada como la carta de despedida del Indio Solari, quien por ese entonces ya atravesaba un muy delicado estado de salud debido al avance del párkinson. Su profunda y desgarradora letra terminó convirtiéndose en un símbolo de la última etapa del ex líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Este posteo de Messi, que hace las veces también de homenaje, con toda la carga de emotividad que le impregnó con la música elegida y en la antesala de su último Mundial, causó furor entre los fanáticos y no tardó en viralizarse en redes. Y si bien ya cumplió todas las que prometió, los hinchas esperan, cantando, que todavía le quede una hazaña más por concretar.