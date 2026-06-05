El emotivo posteo de Messi para despedir al Indio Solari: "Siempre en nuestros corazones"

Lionel Messi compartió una imagen del histórico músico y le dedicó una historia en Instagram tras conocerse la noticia de su fallecimiento.

Lionel Messi utilizó sus redes sociales para despedir al Indio Solari, cuya muerte generó una profunda conmoción en el mundo de la cultura y también en el deporte argentino. El capitán de la Selección argentina publicó una historia en Instagram con una foto del músico y un breve pero sentido mensaje.

"Siempre en nuestros corazones. Q.E.P.D.", escribió el futbolista sobre una imagen del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota durante una presentación en vivo. La publicación rápidamente se viralizó y fue replicada por miles de usuarios.

Messi también se sumó al homenaje para despedir al Indio Solari WhatsApp Image 2026-06-05 at 18.32.18 Lionel Messi también se sumó al homenaje para despedir a una leyenda de la música argentina. Instagram Lionel Messi

El homenaje llegó pocas horas después de que se conociera el fallecimiento del cantante a los 77 años. Solari fue una de las figuras más influyentes de la historia del rock argentino y construyó una relación única con varias generaciones de seguidores a lo largo de más de cuatro décadas.

La admiración entre ambos era conocida. En distintas oportunidades, el Indio elogió públicamente a Messi y destacó tanto su talento futbolístico como su personalidad. Incluso, tiempo atrás se conoció un audio que había grabado para el capitán argentino en el que lo felicitaba por su carrera y lo alentaba a ir por otro título mundial.