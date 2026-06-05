Revelan el audio que el Indio Solari grabó para Messi y no se animó a enviárselo: "¿Qué tal si ganás un Mundial más?"

En medio de los homenajes por la muerte de Carlos "Indio" Solari, se conoció un mensaje que había grabado para Lionel Messi y que nunca se animó a enviarle.

El mensaje que el Indio Solari grabó para Messi salió a la luz tras su muerte y emocionó a todos. ¿Se cumplirá su deseo de otro Mundial?

La muerte de Carlos "Indio" Solari a los 77 años provocó una profunda tristeza en el mundo de la música y también en el deporte. En las horas posteriores a conocerse la noticia, el periodista Hernán Castillo reveló un audio inédito que el histórico cantante había grabado para Lionel Messi en la antesala del Mundial 2026.

Según contó Castillo, Solari registró el mensaje con la intención de hacérselo llegar al capitán de la Selección argentina, aunque finalmente no se animó a enviarlo. El contenido se conoció públicamente este viernes y rápidamente emocionó a miles de fanáticos.

"Lionel, compatriota. Habla Indio, acá uno más que te quiere saludar, aplaudir. Has sido un tesoro deportivo argentino. El Dios y el Diablo te dieron una destreza inimaginable. Te felicito, me has hecho pasar momentos muy divertidos y poder gozar a algunos amigos extranjeros también", expresó el músico en el comienzo del audio.

El emotivo audio que el Indio Solari grabó para Messi y nunca llegó a enviar El Indio Solari le grabó un mensaje a Messi y le hizo un pedido especial hace poco El Indio Solari le grabó un mensaje a Messi y le hizo un pedido especial hace poco @somoslovest

El mensaje cerró con una frase que hoy adquiere una dimensión especial. "Bueno, te mando un abrazo, pásala bien, de aquí en más te merecés una buena vida. Postdata: ¿Qué tal si ganás un campeonato del mundo más? Estás para eso viejo... estás para eso", agregó, en referencia al desafío que afronta Messi en Estados Unidos, Canadá y México 2026.