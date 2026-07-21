Godoy Cruz liberó un lugar en el plantel y ahora va por el refuerzo que más necesita

Godoy Cruz sigue reacomodando su plantel de cara a la segunda parte de la temporada. En las últimas horas se confirmó la salida de Tomás "Toto" Pozzo , quien continuará su carrera en Defensor Sporting de Uruguay después de un paso por el club en el que nunca logró convertirse en el conductor futbolístico que el equipo necesitaba.

El volante llegó con la ilusión de asumir un rol protagónico, pero las lesiones, la falta de continuidad y un rendimiento que nunca terminó de despegar hicieron que su ciclo en el Expreso llegara a su fin antes de lo esperado. El ex jugador del Rojo se va a préstamo con opción de compra, recordando que el Expreso ti9ene el 70% de la ficha y el 30% restante le corresponde al equipo de Avellaneda.

Tomás Pozzo dejó Godoy Cruz, pero no habilita un nuevo cupo de refuerzo





Más allá de lo futbolístico, la operación también representa un alivio para las finanzas del club. Pozzo tenía uno de los contratos más importantes del plantel y su salida le permitirá a la dirigencia reducir considerablemente la masa salarial.

Sin embargo, su partida no modifica el panorama en cuanto a los cupos para incorporar. Godoy Cruz ya cuenta con una plaza disponible gracias a la transferencia de Matías Fúnez a Miramar Misiones , del fútbol uruguayo, por lo que la salida de Pozzo no habilita una nueva incorporación.

Con ese lugar disponible, la prioridad de la dirigencia está clara: sumar un delantero.

En el club entienden que el equipo necesita mayor peso ofensivo y por eso la estrategia será esperar unos días más. La idea es aguardar al cierre del mercado de pases de Primera División, previsto para la próxima semana, con la esperanza de que aparezca alguna oportunidad de jerarquía entre los futbolistas que queden sin lugar en otros planteles.

Godoy Cruz tendrá tiempo hasta el 2 de septiembre para utilizar ese cupo especial. Mientras tanto, la búsqueda continúa. El objetivo es encontrar un atacante que llegue para competir por un puesto y le aporte al equipo ese salto de calidad que todavía siente que le falta en los últimos metros de la cancha.