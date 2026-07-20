Para mascotas: inauguran una nueva plaza canina con servicios veterinarios gratuitos
Godoy Cruz tendrá su cuarta plaza canina con servicios gratis para las mascotas. Inaugurará en el Parque Mitre el próximo 22 de julio.
Godoy Cruz confirmó que inaugurará el miércoles 22, de 12 a 15, la cuarta Plaza Canina del departamento. El nuevo espacio funcionará en el parque Mitre y ofrecerá una jornada gratuita con servicios veterinarios y actividades para las familias. Como así también, habrá acciones de promoción de la tenencia responsable de mascotas.
La iniciativa forma parte del programa Amor Animal y busca acercar los servicios municipales a los vecinos. Además, consolida un espacio especialmente pensado para el encuentro, la recreación y el cuidado de los animales de compañía.
Servicios gratuitos para mascotas en Godoy Cruz
Asimismo, durante la jornada se brindarán de manera gratuita:
- Vacunación antirrábica para perros y gatos sanos mayores de cuatro meses.
- Desparasitación interna.
- Colocación de pipetas antiparasitarias.
- Asesoramiento y entrega de turnos para castración.
Además, emprendedores locales ofrecerán productos para mascotas y se presentará este nuevo espacio como un punto de atención del Móvil Veterinario. De manera tal que, el quirófano móvil se instalará allí durante los operativos para facilitar el acceso de los vecinos.
Es importante resaltar que, la plaza canina completa la renovación del parque Mitre, que ya incorporó juegos infantiles, nuevos espacios verdes y distintos servicios.
Asimismo, su ubicación estratégica, junto a la parada del Metrotranvía, permitirá que más vecinos disfruten de este nuevo espacio destinado al bienestar de las mascotas.
En paralelo, el Municipio avanza en la creación del mapa Pet Friendly de Godoy Cruz. Esta iniciativa identificará los comercios donde los vecinos podrán ingresar acompañados por sus animales de compañía.
Qué es el programa Amor Animal para las mascotas de Godoy Cruz
En lo que va del año, el programa Amor Animal vacunó a 1.865 mascotas y realizó 2.684 castraciones y concretó más de 60 adopciones durante las jornadas de los sábados en el Parque Benegas.
Además, quienes ya tengan registrada a su mascota en el Registro Único Municipal recibirán un obsequio especial. Por su parte, las personas que aún no formen parte del programa podrán informarse sobre cómo realizar la inscripción y acceder a sus beneficios.
Finalmente, la municipalidad invita a los vecinos a participar de esta jornada de encuentro, juegos y cuidado responsable. ¡Traé tu mate, tu mascota y muchas ganas de disfrutar! Sigamos construyendo juntos una Godoy Cruz cada vez más responsable y amigable con los animales.