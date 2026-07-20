Para mascotas: inauguran una nueva plaza canina con servicios veterinarios gratuitos

Godoy Cruz confirmó que inaugurará el miércoles 22, de 12 a 15, la cuarta Plaza Canina del departamento. El nuevo espacio funcionará en el parque Mitre y ofrecerá una jornada gratuita con servicios veterinarios y actividades para las familias. Como así también, habrá acciones de promoción de la tenencia responsable de mascotas .

La iniciativa forma parte del programa Amor Animal y busca acercar los servicios municipales a los vecinos. Además, consolida un espacio especialmente pensado para el encuentro, la recreación y el cuidado de los animales de compañía.

Además, emprendedores locales ofrecerán productos para mascotas y se presentará este nuevo espacio como un punto de atención del Móvil Veterinario. De manera tal que, el quirófano móvil se instalará allí durante los operativos para facilitar el acceso de los vecinos.

Es importante resaltar que, la plaza canina completa la renovación del parque Mitre, que ya incorporó juegos infantiles, nuevos espacios verdes y distintos servicios.

Asimismo, su ubicación estratégica, junto a la parada del Metrotranvía, permitirá que más vecinos disfruten de este nuevo espacio destinado al bienestar de las mascotas.

En paralelo, el Municipio avanza en la creación del mapa Pet Friendly de Godoy Cruz. Esta iniciativa identificará los comercios donde los vecinos podrán ingresar acompañados por sus animales de compañía.

Qué es el programa Amor Animal para las mascotas de Godoy Cruz

En lo que va del año, el programa Amor Animal vacunó a 1.865 mascotas y realizó 2.684 castraciones y concretó más de 60 adopciones durante las jornadas de los sábados en el Parque Benegas.

Además, quienes ya tengan registrada a su mascota en el Registro Único Municipal recibirán un obsequio especial. Por su parte, las personas que aún no formen parte del programa podrán informarse sobre cómo realizar la inscripción y acceder a sus beneficios.

Finalmente, la municipalidad invita a los vecinos a participar de esta jornada de encuentro, juegos y cuidado responsable. ¡Traé tu mate, tu mascota y muchas ganas de disfrutar! Sigamos construyendo juntos una Godoy Cruz cada vez más responsable y amigable con los animales.